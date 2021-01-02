ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Поклонники Александра Абдулова недовольны памятником на его могиле
Анастасия ШИЛОВА   
02 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.

 

Поклонники Александра Абдулова недовольны памятником на его могиле

 


Единственное, что не нравится многим, так это памятник, установленный на могиле Абдулова. Напомним, что это большая каменная глыба с крестом, а имя и фамилия артиста расположены в виде ступеней, ведущих к кресту. Сбоку на камне есть небольшой портрет, который является копией фотографии, сделанной на одной из кинопроб.

Многие поклонники Абдулова считают, что всё это сооружение смотрится довольно нелепо. Создаётся впечатление, что артист словно «закован в камень», хотя в жизни он всегда был открытым и дружелюбным. Однако у этого камня есть своя история.

Когда Александру Гавриловичу диагностировали онкологию, и он проходил курс лечения, один из почитателей пригласил актёра в Карелию, где якобы есть чудодейственный камень, способный его исцелить. К сожалению, состояние Абдулова ухудшилось, и он не смог отправиться в поездку, но после смерти актёра его вдова Юлия предложила сделать надгробие из этого камня. Друзья Александра Гавриловича поддержали эту идею и обратились к известному скульптору Владимиру Матюхину.

Как говорится, у каждого свои вкусы, но главное, что память об артисте живёт, а самый главный «памятник» – это поступки человека, а когда речь идёт об актёре – его бессмертные роли.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 