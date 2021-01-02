Поклонники Александра Абдулова недовольны памятником на его могиле

Легенда театра и кино Александр Абдулов ушёл из жизни в 2008 году. Однако количество поклонников, которые с удовольствием пересматривают картины с его участием, не уменьшается. Коллеги тоже с уважением и теплотой вспоминают артиста.

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Единственное, что не нравится многим, так это памятник, установленный на могиле Абдулова. Напомним, что это большая каменная глыба с крестом, а имя и фамилия артиста расположены в виде ступеней, ведущих к кресту. Сбоку на камне есть небольшой портрет, который является копией фотографии, сделанной на одной из кинопроб.

Многие поклонники Абдулова считают, что всё это сооружение смотрится довольно нелепо. Создаётся впечатление, что артист словно «закован в камень», хотя в жизни он всегда был открытым и дружелюбным. Однако у этого камня есть своя история.

Когда Александру Гавриловичу диагностировали онкологию, и он проходил курс лечения, один из почитателей пригласил актёра в Карелию, где якобы есть чудодейственный камень, способный его исцелить. К сожалению, состояние Абдулова ухудшилось, и он не смог отправиться в поездку, но после смерти актёра его вдова Юлия предложила сделать надгробие из этого камня. Друзья Александра Гавриловича поддержали эту идею и обратились к известному скульптору Владимиру Матюхину.

Как говорится, у каждого свои вкусы, но главное, что память об артисте живёт, а самый главный «памятник» – это поступки человека, а когда речь идёт об актёре – его бессмертные роли.

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