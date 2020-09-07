Буквально все популярные исполнители признаются, что «живые» концерты для них – не только тяжелая работа, но и источник вдохновения, «подпитки» энергией от общения с залом. Но иногда на выступлениях случаются и трагические ситуации, от которых никто не застрахован.
На днях во время выступления певицы Земфиры на площадке «Севкабель Порт» в Санкт-Петербурге произошла трагедия – от остановки сердца умер один из поклонников.
Как сообщают СМИ, мужчину вынесли из толпы уже без сознания, ему пытались оказать помощь дежурные врачи. Затем приехала скорая, но по дороге в больницу пациент скончался.
По какой именно причине у погибшего остановилось сердце, в настоящее время неизвестно.
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Поклонник Земфиры умер на её концерте
Буквально все популярные исполнители признаются, что «живые» концерты для них – не только тяжелая работа, но и источник вдохновения, «подпитки» энергией от общения с залом. Но иногда на выступлениях случаются и трагические ситуации, от которых никто не застрахован.
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