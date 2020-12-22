Поклонник Пугачёвой прожил у неё на крыше две недели, чтобы жениться

Несмотря на то, что большую часть жизни певица Алла Пугачёва считается королевой российской эстрады, в её биографии есть много фактов, которые стали известны только теперь.

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Например, бывшая домработница Примадонны Людмила Дороднова специально для программы «Звёзды сошлись», рассказала интересный случай, который произошёл с Пугачёвой много лет назад.

То, что у певицы всегда было много поклонников — это общеизвестный факт. Многие из них всеми правдами и неправдами узнавали номер телефона и домашний адрес, а потом целыми днями ждали, когда певица вернётся домой.

Однако один молодой человек оказался самым настойчивым. Он по водосточной трубе залез на крышу прямо над квартирой Пугачёвой и жил там две недели. Всем, кто ждал внизу, он неоднократно заявлял, что собирается жениться на Пугачёвой. Всё это время певица была на гастролях, но фанат не хотел уходить. А чтобы не умереть с голоду, он залезал через балкон в квартиру и воровал еду из холодильника, совершенно не стесняясь домработницы.

Необходимо отметить, что деньги и драгоценности он не взял. Из вещей «украл» только аудиоплеер, который был большой редкостью в те времена, зато теперь поклонник мог слушать кассеты любимой певицы.

Правда, чем закончилась эта история, и понёс ли назойливый поклонник какое-то наказание за свои «деяния», зрители передачи так и не узнали.

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