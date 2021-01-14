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Подозрительная беременность любовницы Алибасова
Егор СТУКОВ   
14 Января 2021 г.
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Бесконечная история скандалов в семье Бари Алибасова, казалось бы, подошла к концу. Продюсер расторг брак с Лидией Федосеевой-Шукшиной, а теперь с радостью предвкушает скорую свадьбу с новой пассией – Викторией Полторацкой. Но и здесь нашлось место для подводных камней…

Подозрительная беременность любовницы Алибасова


Продюсер группы «На-На» верностью не отличился. Он был в браке с Шукшиной и параллельно успевал крутить роман с молодой танцовщицей Полторацкой. «Докрутился» до того, что девушка забеременела и согласилась выйти за Алибасова. Только вот есть одна загвоздка: врачи в голос твердят, что 73-летний артист просто не может иметь детей. Слишком много болезней накопилось у нашего героя.

Из-за этого и в окружении Бари Каримовича стали говорить, что Виктория сама изменяла любовнику. А с ребёнком на руках она запросто сможет заполучить наследство богатого избранника. Стоит заметить, что и сама танцовщица даже не скрывает подобного отношения к Алибасову.

– Он мужчина состоятельный, и учитывая, что у нас большая разница в возрасте, считаю нормально требовать для своих детей хорошего будущего.Тем более что я планирую не одного, а двоих-троих детей от Бари. Требую официального признания детей, чтобы он впоследствии оставил им свое имущество. Мы договорились, что при рождении ребенка Бари оставит для него 10 миллионов рублей, – откровенно заявила Полторацкая.

При этом она даже предоставила справку о беременности в качестве доказательства и решилась на ДНК-текст.

Но даже такая честность не смогла переубедить Вадима Горжанкина, директора Бари Алибасова, который уверен, что девушка уже успела украсть у продюсера целых 15 миллионов рублей!

Мужчина также утверждает, что знает настоящего отца ребёнка – это друг Виктории Эдуард. Любовные отношения с танцовщицей он сам подтвердил, но вот своё отцовство категорически отрицает.

Решить все вопросы могла бы ДНК-экспертиза, но даже ей не удалось расставить все точки в этой странной истории. Специалисты заявили, что «установить отцовство не удалось» из-за проблем с генетическими образцами. Видимо парочке придётся делать ещё один тест, который, будем надеяться, покажет всё, что нужно показать.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

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