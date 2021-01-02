Певица Валерия стала бабушкой!

Новогодняя ночь стала по-настоящему волшебной для певицы Валерии – 1 января на свет появилась её внучка, дочь младшего сына певицы Арсения Шульгина и его супруги Лианы.

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Своим счастьем Валерия поделилась в Инстаграме: «Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье – Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21 – какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека — самое настоящее таинство, чудо».

Рост, вес, а также имя малышки широкой публике пока неизвестны. Но фанаты, которые считают Арсения и Лиану прекрасной парой, ещё до рождения ребёнка предполагали, что он «взорвёт мир своей красотой». Что ж, подождём немного – и увидим, ведь совсем маленьких детей всё ещё не принято показывать всем и каждому, особенно в интернете…

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