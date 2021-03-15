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Певец Данко: «Коронавирус убил мою артистическую жизнь»
Анастасия ШИЛОВА   
15 Марта 2021 г.
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Ещё несколько месяцев назад звёзды шоу-бизнеса были разделены на два лагеря. Одни говорили о том, как тяжело им живётся во время пандемии без концертов и доходов. Вторые считали, что артистам грех жаловаться, так как их гонорары всегда были в несколько раз выше, чем средняя зарплата по стране.

Певец Данко: «Коронавирус убил мою артистическую жизнь»


Сейчас ситуация дошла до того, что некоторые артисты, как и предприниматели, просто прекращают свою деятельность.

Например, певец Данко, он же Александр Фадеев, признался, что у него закрылись все проекты, и он не видит перспектив развития.

– Коронавирус убил мою артистическую жизнь, просто расстрелял. У меня были расписаны гастроли на год вперёд. Сейчас я пенсионер, в Крыму здоровье восстанавливаю, занимаюсь спиной, – рассказал Александр.

К слову, артист действительно пенсионер, так как до эстрадной карьеры он десять лет проработал в Большом театре. Данко участвовал в репертуарных спектаклях «Спартак», «Щелкунчик», «Жизель», «Баядерка» и других. Он считает, что именно балет стал причиной боли в спине, так как нагрузки у танцоров просто запредельные.

Вдобавок ко всему, у Данко обострились отношения со своей бывшей женой Натальей Устименко. После развода артист обязан выплачивать по 35 тысяч рублей ежемесячно на содержание двоих детей. Но несколько дней назад он обнаружил, что с его счёта было снято 90 тысяч, а через небольшой промежуток времени – ещё 180 тысяч рублей. Когда артист в банке начал выяснять, куда были списаны деньги, то оказалось, что они пошли на уплату алиментов, согласно постановлению суда.

Данным положением дел очень недовольна нынешняя гражданская жена Александра, диджей Мария Силуянова. Но певец не унывает. Он надеется, что пока он проходит курс лечения, обстановка в стране и мире изменится к лучшему, и можно будет снова начать зарабатывать.

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