Петух-алкоголик и сушёное яблоко: яркие моменты «Королевы бензоколонки»

Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
Николаю Литусу, режиссёру «Королевы бензоколонки», удалось сделать на редкость удачную комедию. Человек он, к слову, серьёзный и повидавший немало бед: Литус был фронтовиком и даже потерял руку на войне.
Однако тяжёлое прошлое не повергло его в пучины печали, а может даже подтолкнуло к вечному поиску забавных деталей жизни, которые порой ускользают от менее зорких глаз.
На роль бойкой Людмилы режиссёр поначалу хотел взять эстонскую актрису Терье Луйк, но она оказалась слишком уж спокойной для такого неугомонного персонажа. Найти подходящую девушку было очень сложно, настолько, что после длительных поисков картину хотели закрыть!
К счастью, на глаза второму режиссёру Алексию Мишурину попалась Надежда Румянцева. По сюжету Людмила была «вчерашней школьницей», а актрисе на момент съёмок фильма уже исполнилось 32 года. Впрочем, невысокая красавица с большими глазами и стройной фигурой отлично подошла на эту роль, так что возраст помехой не стал.
Веселье началось уже на съёмочной площадке. К примеру, в одной сцене сыграл самый настоящий петух, который должен был поприветствовать Людмилу своим криком. Только вот делать это гордая птица не хотела, как бы ни старались дрессировщики.
Заставить упрямого петуха выполнить то, что от него требовали, помогла маленькая хитрость. В блюдце подлили чуток самогона (откуда он взялся на съёмочной площадке, никто так и не признался). Птица, не увидев в этом обмана, клюнула горький алкоголь и сразу же завопила на всю округу. Видимо, спиртное петуху пришлось не по нраву.
Другой эпизод фильма был взят из жизни самой Румянцевой. По сюжету Людмила подарила Белову яблоко, которое тот пообещал засушить – на память.
В жизни Надежды подобный случай произошёл во время перерыва, прямо на съёмках. Таксист, который подъехал к актрисе, не узнал в загримированной женщине Румянцеву. Он сразу же потребовал от «заправщицы» поскорее наполнить бак автомобиля бензином, на что та буквально обиделась.
Надя посоветовала таксисту почаще ходить в кино, а тот обозвал актрису «фитюлькой» и уже готов был требовать жалобную книгу... Но таксисту удалось усмирить свой пыл, когда он узнал в обычной «заправщице» героиню легендарных «Девчат». Мужчина извинился перед актрисой, а она в ответ подарила ему апельсин. «Есть не буду, засушу на память», – искренне произнёс таксист.
Забавный эпизод пришлось вставлять в фильм прямо на ходу, зато в итоге «Королева бензоколонки» получила ещё одну занимательную и забавную деталь, которая сделал эту картину ещё более «настоящей».
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Петух-алкоголик и сушёное яблоко: яркие моменты «Королевы бензоколонки»
Культовый статус картины «Королевы бензоколонки» вряд ли кто-то будет оспаривать. Фильм буквально наполнен небольшими эпизодами из настоящей жизни, которые вызовут улыбку даже у самого хмурого зрителя.
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