Переезды, скандалы и покушения: непростая жизнь Авраама Руссо

Некогда очень популярный певец Авраам Руссо уже давненько «пропал со всех радаров». Свою армию поклонников он завоевал ещё в начале 2000-х годов, чуть задержался на вершине славы, а потом... внезапно исчез.

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Ответ на вопрос, куда же делся народный любимец, может дать его долгая и крайне любопытная биография, которая наполнена событиями и опасными происшествиями.

С самого детства Абрахам Ипджян (именно так Авраама звали с рождения) был вынужден постоянно переезжать из одной страны в другую. Отец мальчика, французский легионер и ветеран Второй мировой, покинул этот мир, когда будущей звезде эстрады было всего семь лет.

После потери любимого человека мать Абрахама переехала из родного Парижа в Ливан. На новом месте обычная медсестра не смогла дать своим детям шанс на хорошее образование, но хоть чему-то научить их было необходимо. Так Абрахам со своим братом попали в школу при мужском монастыре.

Однако даже там юнцу удалось отличиться – не только своим великолепным голосом, но и невероятной способностью к изучению всевозможных языков. Сейчас Авраам известен как заядлый полиглот, которому покорились английский, французский, армянский, испанский, арабский, турецкий, русский языки, и даже в какой-то степени иврит.

Свою певческую карьеру мальчик начал с церковного хора, а уже в 16 лет вступил в небольшой музыкальный коллектив, который выступал по ресторанам и свадьбам. Довольно скоро Авраам закрепил свои успехи вполне самостоятельными выступлениями в крупнейшем городе Сирии – Алеппо.

Молодой парень решил использовать свои таланты для покорения мировой музыкальной сцены. Знание языков позволило ему путешествовать по всему миру с собственными концертами, а певческие данные стали привлекать не только народную любовь, но и внимание влиятельных людей.

Так Авраама Руссо заметил московский бизнесмен Тельман Исмаилов. Он разглядел в нём настоящую жемчужину, которую нельзя было просто так упускать. С этого момента Авраам начал своё продвижение по российской эстраде.

Поначалу нашему герою пришлось выступать в ресторане «Прага», но после первых успешных мини-концертов Авраама передали в руки известного продюсера Иосифа Пригожина.

И вот к артисту пришла долгожданная слава. На своём концерте в «Олимпийском» молодому певцу удалось собрать более 17 тысяч слушателей – результат очень даже достойный для иностранного исполнителя.

Но вместе с всероссийской, да и всемирной славой к Аврааму пришли серьёзные проблемы. Появились люди, которые захотели нажиться за счёт обеспеченной звезды – на Авраама совершили самое настоящее покушение, и не одно!

Однажды певца схватили на улице, затащили в автомобиль, а потом просто избили и выбросили из машины. Артист получил сотрясение мозга и множество других травм, но каких-то ещё подробностей об этом громком случае не было слышно.

Сам Руссо не раз утверждал, что продюсеры нередко «делят» его между собой, а Пригожин ещё и «ворует» его деньги. Впрочем, за такое высказывание продюсер наказал своего протеже, взыскав крупную сумму в суде с разгорячившегося певца.

В другой раз автомобиль Авраама расстреляли из автомата! Певец был серьёзно ранен, он чуть не погиб от потери крови. Но следствие упорно утверждало, что убивать артиста не хотели, ведь сам автомат просто выбросили, да и потратили не все патроны в обойме.

Однако Руссо вполне оправданно испугался за свою жизнь и за жизни своих близких. К тому моменту у артиста была чудесная супруга, они вместе ждали появления дочери. Надеяться на удачу в столь опасных обстоятельствах певец не мог, вот и улетел с женой в далёкий от покушений Нью-Йорк. Этот переезд и стал «убийственным» для карьеры певца, ведь вернуться в Россию он решился лишь в 2010 году, но снова подняться на музыкальный Олимп ему уже не удалось.

Впрочем, как можно понять, мёртвым слава ни к чему. Именно так и подумал Авраам, за что позже не раз себя благодарил. Да и за свою любовь – блондинку Морелу из США – певец искренне беспокоился, так что выбор между спокойной семейной жизнью и опасной славой для него был очевиден.

За такое решение Авраама Руссо можно с лёгкостью похвалить, но назвать его идеальным мужем уже немного сложнее. Дело в том, что артист является ярым приверженцем патриархальных традиций. Однажды он без тени сомнения высказался о том, что у современных женщин слишком уж много свободы и разнообразных прав. И он осмелился выдать эти слова после серьёзной ссоры с супругой, когда она пожаловалась на слишком жёсткое поведение Авраама в делах семейных.

Из-за этого скандала супруги разошлись, по крайней мере, на время. Сейчас Авраам признаётся, что шлёт своей возлюбленной по сотне тысяч долларов в месяц, чтобы она ни в чём не нуждалась. К тому же Руссо, если верить его словам, осознал свою ошибку и попросил супругу дать ему второй шанс. Кто знает, возможно у него всё получится, и скоро мы напишем о счастливом воссоединении певца со своей семьёй.

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