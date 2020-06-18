Павел Табаков благодарен отцу за образование и профессию

24-летний Павел Табаков, сын легендарного советского и российского актёра Олега Павловича Табакова, в интервью рассказал, что не жалеет о выборе актёрской профессии, хотя в детстве его мечты были далеки от сцены.
Тем более, что перед ним был пример старшего брата Антона. Павел видел, как тяжело ему приходилось пробиваться, так как все вольно или невольно сравнивали его с отцом. Несмотря на это, Антон снялся почти в трёх десятках художественных фильмов, хотя это в основном маленькие и эпизодические роли. В дальнейшем он перестал сниматься и занялся рекламным бизнесом и организацией мероприятий, а потом и вовсе перешёл в ресторанный бизнес. Но время от времени Антона приглашают на озвучивание фильмов, например, новых серий «Простоквашино», где его голосом заговорил кот Матроскин.
Несмотря на то, что Антон и Павел - сыновья от разных браков, им удалось наладить очень хорошие отношения, и младший сын считает, что в этом заслуга его отца.
Благодаря съёмкам в фильме «Дуэлянт» Павла стали воспринимать как самостоятельного актёра со своим стилем, а не просто как «сына Табакова». По его словам, отец никогда не настаивал на выборе профессии, он просто давал советы и полностью обеспечивал семью, чтобы дети могли спокойно учиться.
Многие актёры и критики считают, что Павел действительно талантливый артист, и будет достойно продолжать актёрскую династию. Однако Павел решил подстраховаться, и сейчас он учится в ГИТИСе на продюсерском факультете. Молодой человек хочет понять работу театра - не только как актёр, но и с точки зрения управленца: «Если вдруг почувствую, что не «тяну» как актёр, то буду театральным продюсером».
Без актёрской среды Павел уже не представляет своей жизни. Кроме того, он считает, что именно театр помог ему пережить утрату отца в 2018 году.
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