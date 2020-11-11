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Паулина Андреева рассказала шокирующие подробности о съемках сериала «Метод»
Анастасия ШИЛОВА   
11 Ноября 2020 г.
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Вот уже несколько лет популярный детективный телесериал «Метод» держит зрителя в напряжении благодаря оригинальному сюжету и великолепной игре актёров. Главные роли исполняют Константин Хабенский (Родион Мерлин) и Паулина Андреева (Евгения Стеклова).

Паулина Андреева рассказала шокирующие подробности о съемках сериала «Метод»


В одном из интервью Андреева рассказала, что многие эпизоды сериала были сняты на настоящем кладбище, правда из-за траурных церемоний приходилось делать перерывы. А однажды актёрам даже пришлось работать с настоящим трупом.

Дело в том, что группе нужно было снять сцену в морге. Режиссёр договорился, что помещение полностью освободят на момент съёмок, но работники одно тело так и не забрали. В итоге начали снимать так, как есть, а труп всё это время был на заднем плане (по словам Паулины, его даже можно разглядеть, если постараться). Режиссёру, кстати, пришлось потратить немало сил, чтобы уговорить актёров войти в кадр.

Напомним, что в данный момент готовится к показу второй сезон «Метода». Он будет отличаться от первого тем, что, кроме расследований, герои сериала будут решать и свои личные проблемы.

Также в сериале принимает участие и Александр Цекало, который является ещё и продюсером проекта. По его словам, «Метод» заинтересовал даже известную платформу Netflix, выкупившую права на все сезоны. Александр считает, что это связано не только с уменьшением производства в американской индустрии, но и с тем, что в России тоже «стали выпускать очень качественную продукцию».

Напомним, у Цекало есть своя продюсерская компания «Среда», которая сотрудничает с такими каналами как Первый, Россия-1, СТС. Кроме «Метода», благодаря компании были проданы и другие сериалы: «Мажор», «Фарца» и «Территория». Продюсер надеется, что это сотрудничество перерастёт в настоящее партнёрство и позволит обогатить кругозор зрителей во всём мире.

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