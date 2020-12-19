Папа «подкупил»? Волочкова назвала возможную причину переезда дочери к отцу

В начале этого года стало известно, что дочь Анастасии Волочковой переехала от матери жить к отцу Игорю Вдовину. Журналисты строили одну версию за другой и пытались получить комментарий от балерины, но Волочкова полностью прекратила общение с прессой.
И вот несколько дней назад в интервью одному очень популярному YouTube-каналу Анастасия рассказала о своих отношениях с дочерью и бывшим мужем.
По её словам, основной причиной семейных размолвок была критика Ариадны в адрес бойфренда Анастасии (которого она до сих пор тщательно скрывает), но потом им удалось помириться, и дочь заявила, что не против новых отношений матери. Как раз в это время Вдовин выразил желание проводить больше времени с дочерью, Анастасия не возражала, но о переезде поначалу речь не шла.
– Игорь сумел подкупить ребёнка деньгами и мнимой свободой, в этом возрасте это очень легко, – заявила артистка.
В итоге девочка теперь живёт в центре Москвы и редко видится с матерью. Об их отношениях тоже ничего толком не известно.
Волочкова никогда не скрывала, что считает Вдовина самым обычным альфонсом, который много раз занимал у неё крупные суммы денег и никогда не отдавал. После расставания он даже пытался отсудить у Анастасии загородный особняк. И сейчас артистка рассматривает случившиеся как попытку вмешательства в её личную жизнь.
Что касается Ариадны, то Волочкова не сердится на неё: «Она очень талантливая, пытается заниматься творчеством и благотворительностью». Балерина в случившемся, видит и свои «недоработки» в воспитании, но надеется, что взаимоотношения с дочерью вскоре станут прежними. Что до Вдовина, то Анастасия пообещала принять меры, если он будет препятствовать нормальному общению с Ариадной.
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