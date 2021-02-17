Отравителя, готовившего покушение на детей Кейт Миддлтон, осудили в Великобритании

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Британский суд вынес приговор 27-летнему Сахайбу Абу, который планировал отравить мороженым принца Джорджа и других членов королевской семьи. Согласно приговору, мужчина проведёт в тюрьме 28 лет.
Как сообщают британские СМИ, злоумышленник хотел добавить яд в мороженое в одном из супермаркетов. Почему-то Абу решил, что именно это лакомство должны купить принц Уильям и герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон для своих маленьких детей.
Может показаться, что у преступника не всё в порядке с головой – с чего бы вдруг королевской семье пакупать мороженое в каком-то супермаркете? Но по всей видимости, суд признал Сахайба вменяемым и вынес достаточно суровый приговор, даже несмотря на то, что опасный замысел так и не был осуществлен.
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