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Отец Жанны Фриске пожаловался на бедность
Анастасия ШИЛОВА   
13 Июня 2020 г.
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Семья Жанны Фриске снова оказалась в центре внимания СМИ из-за очередного судебного заседания. Отец покойной певицы Владимир Копылов решил обжаловать решение суда, согласно которому он должен заплатить полную сумму долга фонду, собиравшему пожертвования, а также судебный сбор в размере 1 млн 518 тысяч рублей.

Отец Жанны Фриске пожаловался на бедность


В 2014 году, когда стало известно о тяжёлой болезни артистки, начался сбор средств на её лечение. В основном этим занимался «Русфонд», тогда было собрано около 25 млн рублей.

К сожалению, долгое лечение в клиниках США и России не дало положительного результата, и Фриске умерла в 2015 году. После этого фонд потребовал вернуть все неизрасходованные деньги и уплатить судебный сбор.

Владимир обратился в суд с просьбой уменьшить сумму сбора, мотивируя это трудным материальным положением и инвалидностью, которую он получил совсем недавно. Суд отказал, так как предоставить документальные подтверждения расходов семья Фриске не смогла из-за того, что деньгами из фонда оплачивали не только медицинские счета, но и перевозки, услуги медсестёр и т.д. Поэтому Владимир принял решение подать встречный иск, который должен быть рассмотрен через несколько недель.

В одном из интервью отец Фриске рассказал, что если бы не долги, то не стал бы никого ни о чём просить. А так ему пришлось одолжить 2 млн рублей, чтобы сохранить квартиру в Шмитовском проезде, где жила Жанна. По его словам, эта квартира представляет для семьи ценность не как жилплощадь, а как память о дочери.

Кроме того, Владимир обвинил гражданского супруга Жанны Дмитрия Шепелева в списании денег со счёта их внука, где они должны были храниться до 18-летия мальчика. Отец певицы считает, что Дмитрий мог бы заплатить часть долга, проявив элементарное уважение к родителям жены -- вместо того, чтобы в каждом интервью обвинять их во всех грехах.

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