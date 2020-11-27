От инженера до «первого лица» КВН: долгий путь Александра Маслякова

Мог ли существовать «Клуб Веселых и Находчивых» без Александра Маслякова? Сейчас такое даже представить сложно, ведь он уже многие годы остаётся бессменным ведущим и главным символом юмористической передачи. А ведь всё началось с одного удачного случая…

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В детстве юному Маслякову приходилось много путешествовать, но не от хорошей жизни. После возвращения отца с войны семья перебиралась из одного города в другой, пока не осела в Москве. Там Саша отправился в школу и даже начал заниматься самодеятельностью, но вот в будущей профессии был уверен – парню требовалась «стабильность», которой у артистов никогда не бывает.

– Ее величество Судьба пригнала меня на телевидение. Я мог бы быть инженером, окончившим замечательный вуз – Московский институт инженеров транспорта. Работал бы энергетиком и от той жизни получал бы какие-то удовольствия. Но судьба подарила шанс, – делился Масляков.

Александр уже проходил практику на литейно-механическом заводе, доучился до четвёртого курса технического вуза и был готов пойти дальше, но одно приглашение от друга перевернуло его жизнь с ног на голову.

В те времена молодёжная редакция центрального телевидения работала над «Клубом Веселых и Находчивых», и им срочно требовался новый ведущий. Масляков занял это место и стал лицом программы вместе со Светланой Жильцовой – эту пару многие считали одним из лучших дикторских тандемов страны.

После окончания вуза Александр пошел работать в проектный институт «Гипросахар», но теперь у него была новая мечта, стремление к которой парень поддерживал на Высших курсах работников телевидения. В 1972-м году КВН пришлось закрыть, но без дела Маслякова не оставили и предложили ему место сразу в нескольких телевизионных проектах.

В 1986-м году юмористическая передача возродилась, чему немало поспособствовал сам Масляков.

– Конечно, у меня была масса других передач. Но когда я, Андрей Меньшиков, еще пара человек из «молодежки» попробовали к этому вернуться, руководство решило, мол, давайте пробовать. Тогда мы вошли в ту же самую воду, в которую, говорят, невозможно второй раз войти. Но сейчас мне кажется, что мы поступили правильно, – считает ведущий.

Популярность весёлого клуба стала стремительно расти. В стране появилось «движение КВН»: школы, институты, детские лагеря создавали собственные команды и соревновались друг с другом в мастерстве юмора. Передача вышла за пределы страны и «прошлась» по Западной Европе и Африке, а в 1990-м году Масляков основал объединение «АМиК», которое организовывало новые программы в рамках КВН – «Первая лига», «Чувство юмора», «Голосящий КиВиН».

Столь серьёзный подход требовал и большой самоотдачи, так что всё свободное время Масляков проводил на телевидении. И там же он встретил свою любовь. В середине 60-х годов Светлана Семенова стала ассистентом режиссёра КВН, а уже в 1971-м вышла замуж за Александра Васильевича. Из-за этого случая произошёл один конфуз, ведь первую коллегу Маслякова также звали Светланой.

– Когда Света с Сашей поженились, титры пришлось поменять, и получилось, что ассистент режиссера – Светлана Маслякова. И все были уверены, что это я! – рассказывала Жильцова. – После этого мы стали получать огромное количество поздравительных писем и телеграмм. Зрители писали: «Наконец-то наша мечта сбылась и двое любимых ведущих поженились!»

Впрочем, как вы уже знаете, вскоре передачу закрыли, так что развенчать этот миф никто даже не успел.

В 1980-м году у Маслякова родился сын Александр. В будущем он продолжит дело отца: начнёт карьеру в телепрограмме «Планета КВН», займёт роль ведущего в Премьер-лиге, а потом станет директором «АМиК».

Стоит заметить, КВН в целом стал семейным делом четы Масляковых. Светлана работала режиссёром программы, супруга Маслякова-младшего Ангелина Мармеладова заняла пост директора «Дома КВН», а их общая дочь Таисия стала одной из ведущих «Детского КВН». Впрочем, последней не очень-то понравилось работать на телевидении, так что в начале этого года девочка покинула шоу.

Но вернёмся ненадолго в прошлое. КВН стремительно развивался, стал главной юмористической передачей страны и настоящей кузницей артистов. Многие современные комики начинали свой путь именно в «Клубе Весёлых и Находчивых»: вспомнить только Павла Волю, Михаила Галустяна и Сергея Светлакова.

Интересно, что именно эти люди создали своё шоу Comedy Club, которое сейчас заменило «устаревший и несмешной» (по мнению некоторых зрителей) КВН.

– Comedy Club — успешная программа, ее делают талантливые ребята… Мне не нравится основа, которую они выбрали для старта. Юмор ниже пояса я не приемлю. И у нас в КВН это если проскальзывает, то по недосмотру. А они начали с этого, и все сразу сказали: «Ой, как здорово, мы же такого не видели еще на ТВ!». У меня по старости и для этого есть свое определение. Это дороги, которые мы выбираем. И не надо ругать соседа за то, что он пошел налево, а сосед другой пошел направо, а ты прешься, набиваешь шишки, но идешь прямо. Это выбор, – делился своими мыслями Масляков.

Критики в адрес шоу Александра Васильевича было и без резидентов Comedy Club немало. Кое-кто говорил о том, что для работы с брендом КВН командам приходилось «доплачивать», но этот слух опроверг сам Масляков.

Кстати, современные блогеры к КВН относятся настороженно, а некоторые и вовсе обвиняют шоу в наличии некой «мафии» во главе с Масляковым, которая контролирует все действия игроков.

– Какая мафия? – негодовал ведущий. – Сегодня они выступают в КВН, а завтра нет. Сегодня есть команда, завтра она перестала играть, люди продолжают работать, учиться. Через шесть лет они могут собраться, тряхнуть стариной.

В конце 2017-го разгорелся ещё один скандал. Тогда Масляков ушёл с поста руководителя ГУП «Планета КВН», но сразу же пошёл слух, что его уволили из-за обвинений в коррупции. Однако генпрокуратура в делах ведущего преступлений не нашла.

Богатства Маслякова также не давали покоя интернет-зевакам. У ведущего есть немаленькая квартира в Москве, жильё на Рублёвке и даже личный автопарк. Возмущённую толпу решил усмирить постоянный член жюри КВН Юлий Гусман, который заверил негодующих поклонников: Александр Васильевич немало работал, чтобы сейчас иметь такое состояние.

Но годы всё-таки берут своё. Александр Масляков на днях отпраздновал своё 79-летие – в таком возрасте непросто жить в крайне напряженном графике с кучей репетиций и съёмок. Говорят, что ведущий вскоре может уйти на пенсию. Но деятельный Масляков, судя по всему, просто так бросать любимое дело не будет и продолжит появляться на экране в качестве главного символа «Клуба Весёлых и Находчивых».

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