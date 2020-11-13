«Особенности национальной охоты»: укус медведя и другие байки со съёмочной площадки

Комедия «Особенности национальной охоты» полюбилась многим из нас. Смешная и максимально «русская» история изобилует забавными ситуациями даже за пределами взгляда бдительных камер. Медведь был настоящим, да и водку актёры порой выпивали…
Для начала немного вас удивим. Оказывается, фильм «Особенности национальной охоты» должен был стать антиалкогольным! Но актёры так хорошо показали «русский отдых», что их посиделки, наоборот, привлекли внимание зрителей по всей стране. Пропагандой здорового образа жизни эту картину тоже не назовёшь, зато получилось уж очень душевно!
Другая известная русская забава – баня – в этом кино была не настоящей. Топить во время съёмок бессмысленно, ведь пар просто не позволил бы снимать фильм. Вот и парились герои понарошку, когда вокруг них температура воздуха доходила максимум до 10 градусов. Чтобы всё выглядело натурально, артистов смазывали маслом, а они, в свою очередь, выливали друг на друга чуть тёплую воду.
С самыми большими трудностями столкнулся Алексей Булдаков, сыгравший легендарного генерала Иволгина. Ему пришлось немало поплавать в холодном ноябрьском озере. Холодном настолько, что перед съёмкой с поверхности воды убирали тонкий слой льда! Спасение от таких съёмок актёр нашёл в горячительных напитках, которые (а как иначе!) распивал после съёмок со своими товарищами по площадке.
Был в «Охоте» и самый настоящий медвежонок. По сюжету он выпил оставленный без присмотра спирт и лёг спать. Чтобы убаюкать зверя, съёмочная группа просто дала ему попробовать рюмку коньяка. И поначалу всё шло хорошо, но на маленького медведя алкоголь подействовал слабо, так что он проснулся и укусил за ногу Семена Стругачева. Этот реалистичный кадр режиссёр решил оставить в фильме.
Не менее интересна история с коровой в бомболюке самолёта. Эту байку режиссёру поведали друзья-пилоты, она Александру Рогожкину понравилась и попала в фильм. Только вот художникам-постановщикам пришлось решить крайне непростую задачу: как же «повесить» корову в этот бомболюк?
Испытывать силы животного, конечно, не стали, так что решили использовать компьютерную графику. А чтобы не слишком утомлять корову, в сцене задействовали ещё двух её «подруг», которые поочерёдно сменяли друг друга.
На роль молодого иностранца поначалу хотели взять немца. Однако студент театрального института Вилле Хаапасало сумел впечатлить режиссёра, так что персонаж стал финном... и ещё одной визитной карточкой фильма. Обаятельный парень, как рассказывали его коллеги, русский язык знал на «отлично» и умело исполнял песни Высоцкого.
История об охоте, которая постоянно прерывалась на посиделки с крепким алкоголем, стала настоящей легендой. Создатели решили на этом не останавливаться и сняли ещё несколько фильмов, которые, впрочем, уже не сыскали такого успеха. Но и без того авторам удалось покорить сердца миллионов россиян самой «национальной» картиной середины 90-х годов.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Мошенники предлагают россиянам заработать на нефти и газе
Мошенники становятся все более изобретательными. В соцсетях появился фейковый ресурс, который полностью копирует стилистику, логотип и цвета «Газпрома».
-
Ужасно: папаша сломал годовалой дочери ноги на глазах у сына
Трагедия разыгралась в одной из квартир Биробиджана в Еврейской автономной области. Отец жестоко избил годовалую девочку, сломав ребенку ноги.
-
Евросоюз решил прививаться антиковидной вакциной Pfizer
ЕС 12 ноября начнет закупку до 300 млн доз антиковидной вакцины Pfizer. Компания-производитель препарата утверждает его 90% эффективность против коронавируса.
-
Что нам стоит снег убрать!
В Барнауле в ночь с 12 на 13 ноября на дорогах будет трудиться снегоуборочная техника. Дорожники будут заниматься устранением последствий снегопада. Привлечено будет 125 единиц машин. Вообще без снегоуборочных машин трудно представить себе жизнь многих городов в холодный период времени. И на службе у коммунальщиков (да и в частных домовладениях тоже) может, наверное, состоять и снегоуборщик Чемпион.
-
Актриса и принцесса Грейс Келли: сказка с трагическим финалом
12 ноября, в день рождения звезды Голливуда и принцессы Монако Грейс Келли, вспоминаем ее замужество с князем Ренье.
-
Ученые создали дешевый прибор для диагностики болезней печени
Группа ученых из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) создала оптическую установку, которая позволит производить диагностику заболеваний печени.
-
Уволен заведующий новосибирской больницы, где издевались над детьми
Скандал с медсестрой, таскавшей ребенка за волосы, привел к увольнению заведующего детским филиалом новосибирской областной туберкулезной больницы.
-
В сочинском дендрарии зацвела «горная слива»
В сочинском парке «Дендрарий», слева от фонтана «Сказка», зацвело редкое, малоизвестное и полезное растение — зимоцвет блестящий.
-
Доктор Мясников назвал виновных в «разорении» российской медицины… и это вовсе не чиновники!
Известный телеведущий и главврач московской больницы № 71 Александр Мясников считает, что из-за беспокойных россиян государство зря тратит деньги на ряд медицинских обследований.
-
В Казани умер Герой Советского Союза Борис Кузнецов
В Казани скончался Герой Советского Союза, полковник запаса Борис Кузнецов. Он не дожил до своего 95-летия полтора месяца.
-
Министр иркутского минздрава ушла в отставку после скандала с закупками масок
Министр здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева подала в отставку. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.
-
Названы регионы с самым высоким коллективным иммунитетом к COVID-19
Самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу — 65% — отмечен в Красноярском крае.
-
Так о чем ты, котейка, мурлычешь?
Хозяева котов теперь смогут понимать своих питомцев. На основе машинного обучения создано приложение «MeowTalk». Робот изучает звуки, издаваемые кошкой, и используя собранную базу данных, предлагает перевод на человеческий язык.
-
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой медицинской помощи в Липецкой области, в конце месяца – в Алтайском крае. На прошлой неделе на такой же шаг пошли в Новосибирске.
-
Умер первый президент Бурятии Леонид Потапов
На 86-м году жизни умер первый президент Бурятии Леонид Потапов. Он возглавлял Бурятию в 1994–2007 годах.
-
В Сети нашли видео с Байденом в СССР в 1979 году
В Сеть выложили видео с Джо Байденом, которое было записано в 1979 году в СССР. Оно опубликовано на YouTube-канале Гостелерадиофонда России.
-
Владимир Конкин отказался взять на воспитание осиротевшую внучку
Внучку актера Владимира Конкина возьмут под опеку родственники из Санкт-Петербурга. После похорон мамы Калису уже увезла в Петербург племянница Конкина.
-
Приобрести наградные кубки? Легко!
Тем, кто отличился в спортивных соревнованиях, могут вручить кубок. Официальной версии, почему эта чаша удостоена выделять самых лучших, нет. Но догадки имеются, и их немало. Например, встреча гостей часто сопровождается преподнесением хлеба и соли и кубка, наполненного водой. Или, может, все пошло с викингов, которые считали кубки очень значимыми трофеями. Еще один вариант – старт чествования кубками дали средние века, когда эти чащи выполнялись из драгметаллов и инкрустировались камнями, а получить такую вещь в рыцарском турнире было большой честью.
-
Синоптики: в России случилась украинская осень
Осень в центре европейской территории в этом году отстает от климатической нормы примерно на месяц. Такой вывод синоптики делают, например, потому что листья с деревьев опали в первой декаде ноября, а должны были на месяц раньше.
-
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и другие
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых слота.