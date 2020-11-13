«Особенности национальной охоты»: укус медведя и другие байки со съёмочной площадки

Комедия «Особенности национальной охоты» полюбилась многим из нас. Смешная и максимально «русская» история изобилует забавными ситуациями даже за пределами взгляда бдительных камер. Медведь был настоящим, да и водку актёры порой выпивали…

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Для начала немного вас удивим. Оказывается, фильм «Особенности национальной охоты» должен был стать антиалкогольным! Но актёры так хорошо показали «русский отдых», что их посиделки, наоборот, привлекли внимание зрителей по всей стране. Пропагандой здорового образа жизни эту картину тоже не назовёшь, зато получилось уж очень душевно!

Другая известная русская забава – баня – в этом кино была не настоящей. Топить во время съёмок бессмысленно, ведь пар просто не позволил бы снимать фильм. Вот и парились герои понарошку, когда вокруг них температура воздуха доходила максимум до 10 градусов. Чтобы всё выглядело натурально, артистов смазывали маслом, а они, в свою очередь, выливали друг на друга чуть тёплую воду.

С самыми большими трудностями столкнулся Алексей Булдаков, сыгравший легендарного генерала Иволгина. Ему пришлось немало поплавать в холодном ноябрьском озере. Холодном настолько, что перед съёмкой с поверхности воды убирали тонкий слой льда! Спасение от таких съёмок актёр нашёл в горячительных напитках, которые (а как иначе!) распивал после съёмок со своими товарищами по площадке.

Был в «Охоте» и самый настоящий медвежонок. По сюжету он выпил оставленный без присмотра спирт и лёг спать. Чтобы убаюкать зверя, съёмочная группа просто дала ему попробовать рюмку коньяка. И поначалу всё шло хорошо, но на маленького медведя алкоголь подействовал слабо, так что он проснулся и укусил за ногу Семена Стругачева. Этот реалистичный кадр режиссёр решил оставить в фильме.

Не менее интересна история с коровой в бомболюке самолёта. Эту байку режиссёру поведали друзья-пилоты, она Александру Рогожкину понравилась и попала в фильм. Только вот художникам-постановщикам пришлось решить крайне непростую задачу: как же «повесить» корову в этот бомболюк?

Испытывать силы животного, конечно, не стали, так что решили использовать компьютерную графику. А чтобы не слишком утомлять корову, в сцене задействовали ещё двух её «подруг», которые поочерёдно сменяли друг друга.

На роль молодого иностранца поначалу хотели взять немца. Однако студент театрального института Вилле Хаапасало сумел впечатлить режиссёра, так что персонаж стал финном... и ещё одной визитной карточкой фильма. Обаятельный парень, как рассказывали его коллеги, русский язык знал на «отлично» и умело исполнял песни Высоцкого.

История об охоте, которая постоянно прерывалась на посиделки с крепким алкоголем, стала настоящей легендой. Создатели решили на этом не останавливаться и сняли ещё несколько фильмов, которые, впрочем, уже не сыскали такого успеха. Но и без того авторам удалось покорить сердца миллионов россиян самой «национальной» картиной середины 90-х годов.

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