О первых шагах в вязании и не только – интервью с блогером Ириной Казарчук

Мастерица клубка и спиц Ирина Казарчук однажды была героиней рубрики про блогеров старшего поколения. И вот теперь состоялось с ней интервью.

Из него можно будет узнать немного об Ирине подробнее. Она поделилась здесь своими достижениями, рассказала о первых шагах в выбранном рукоделии, о чем мечтает и немного позабавила историей о том, как главной в ее ролике когда-то захотела стать... муха.

Не судите, пожалуйста, строго, уважаемые читатели. Может быть, это самое первое интервью в жизни Ирины. И ведь главное ее дело это все-таки удивлять зрителей своими вязаными работами.

Приятного просмотра!

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