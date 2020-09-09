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О первых шагах в вязании и не только – интервью с блогером Ириной Казарчук
|Наталья ЛАНИНА
|09 Сентября 2020 г.
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Мастерица клубка и спиц Ирина Казарчук однажды была героиней рубрики про блогеров старшего поколения. И вот теперь состоялось с ней интервью.
Из него можно будет узнать немного об Ирине подробнее. Она поделилась здесь своими достижениями, рассказала о первых шагах в выбранном рукоделии, о чем мечтает и немного позабавила историей о том, как главной в ее ролике когда-то захотела стать... муха.
Не судите, пожалуйста, строго, уважаемые читатели. Может быть, это самое первое интервью в жизни Ирины. И ведь главное ее дело это все-таки удивлять зрителей своими вязаными работами.
Приятного просмотра!
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