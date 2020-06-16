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«Новой» жене Игоря Николаева надоело, что её сравнивают с Наташей Королёвой
Анастасия ШИЛОВА   
16 Июня 2020 г.
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Юлия Проскурякова более десяти лет назад вышла замуж за известного композитора и певца Игоря Николаева, но её до сих пор продолжают сравнивать с Наташей Королёвой.

Супруге Игоря Николаева Юлии Проскуряковой надоело, что её сравнивают с Наташей Королёвой


В основном это делают ярые поклонники Николаева, которые считают, что в последние годы у него нет таких ярких композиций, как те, что он написал специально для Королёвой.

Юлия долго терпела и не реагировала на подобные замечания, но недавно ответила всем недоброжелателям: «Отстаньте! Я не Наташа Королёва, ею не буду и быть не хочу. У неё есть своя страница, пишите туда!».

Кроме того, супруга Николаева отметила, что не нуждается в чьих либо советах о том, как ей нужно поступать в той или иной жизненной ситуации. Тем же, кто скучает по «былым временам», она порекомендовала смотреть ретро-передачи, которых сейчас очень много на просторах интернета.

Впрочем, многие пользователи интернета стараются защищать Проскурякову от нападок, а критику они объясняют простой завистью и «возможностью покритиковать известного человека».

Кстати, ещё одной причиной пристального внимания к Юлии стало недавнее интервью Королёвой, в котором она рассказала, что брак с Николаевым «был очень интересным и творческим», но быт создавал много трудностей, что в итоге и привело к расставанию.

Многие отметили, что Проскурякова тоже очень талантливый человек, просто она предпочитает не выставлять себя напоказ. Например, Юлия принимает активное участие в различных творческих мероприятиях, работает актрисой в театре, а недавно поступила в ГИТИС на режиссёрский факультет.

Сейчас основным занятием Николаева и Проскуряковой является воспитание дочери Вероники, которой исполнилось пять лет. По словам родителей, Ника уже поёт и пытается придумывать мелодии, но специально никто не заставляет девочку заниматься музыкой. Ребёнок сам должен сделать выбор, считают её знаменитые родители, и только в таком случае её ждёт настоящий успех.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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