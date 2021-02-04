Никита Михалков поможет семье Баталова разобраться с предполагаемыми мошенниками

Многие наверняка помнят, как в прошлом году после смерти легендарного советского и российского актёра Алексея Баталова его родственники, вдова Гитана Леонтенко и дочь Мария заявили, что у них «украли» наследство.

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По их словам, это сделали друзья Алексея Владимировича, актриса Наталья Дрожжина и её муж Михаил Цивин. Леонтенко неоднократно обращалась в полицию и суд, но конкретных результатов пока нет.

А недавно прессе стало известно, что в ситуацию вмешался режиссёр Никита Михалков, который финансово помогал семье Баталова всё это время. Ещё при жизни Алексея Баталова Никита Сергеевич перечислял им деньги на дорогостоящее лечение актёра, а также деньги шли на реабилитацию дочери Марии, страдающей от тяжёлой формы ДЦП.

Михалков официально обратился в Следственный комитет с требованием разобраться, действительно ли имущество и финансовые средства были присвоены незаконно.

По словам Гитаны, Наталья и Игорь, пользуясь доверчивостью актёра, получили его подписи под документами, согласно которым, вся недвижимость передавалась им в аренду на много лет.

В социальных сетях по этому поводу идёт оживлённая дискуссия. Одни считают, что Дрожжина и Цивин действительно являются мошенниками, а другие в этом сильно сомневаются. Дело в том, что Гитана часто путается в своих «показаниях», а якобы пропавшие ценности потом обнаруживались на даче или дома.

Во всех своих интервью Цивин и Дрожжина заявляют, что не боятся никаких проверок и категорически отрицают свою вину. После нескольких попыток урегулировать конфликт мирным путём, они подали судебный иск на вдову с целью защиты своей чести и достоинства.

Правоохранительные органы пока воздерживаются от каких-либо комментариев, ссылаясь на тайну следствия. В свою очередь Никита Сергеевич заверил вдову, что будет следить за развитием дела, но пока он приостановил денежную помощь семье актера, чтобы средства не попали в руки третьих лиц.

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