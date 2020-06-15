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Никас Сафронов не уверен в бедственном положении знаменитостей
Анастасия ШИЛОВА   
15 Июня 2020 г.
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Известный российский художник Никас Сафронов решил присоединиться к обсуждению проблемы доходов в период эпидемии. В своих социальных сетях Сафронов рассказал, что прочитал очень много публикаций звёзд шоу-бизнеса, рассказывающих о своём бедственном положении.

Никас Сафронов не уверен в бедственном положении знаменитостей


Художник считает, что здесь нужно разобраться в правильной формулировке «нехватки денег». У человека нет средств, чтобы выжить или он просто не может вести тот образ жизни, который был у него до карантина?

По словам Никаса, в данный момент действительно нельзя зарабатывать так, как раньше, но у многих артистов наверняка есть сбережения, которые позволяют достойно жить и сейчас. Также художник вспомнил притчу о семи худых и семи тучных коровах, которые приснились египетскому фараону. Смысл сна в том, что после периода изобилия наступит период неурожая, который приведёт к голоду, поэтому необходимо заранее делать запасы. Правильное толкование помогло древним египтянам пережить трудные времена.

По словам Сафронова, на него тоже повлияла пандемия, и не только в финансовом плане.

- Мне, как художнику, важно разнообразие мира, а сейчас все скрывают свои грустные лица за одинаковыми масками, - рассказал Сафронов и поделился новой идеей – создать коллекцию масок с изображением своих картин.

Кстати, все средства, полученные от продажи эксклюзивных масок, будут направлены на благотворительность. Ранее Сафронов уже купил для больницы ИВЛ-аппарат, а также сделал крупное пожертвование храму в своём родном городе Ульяновске. Он считает, что есть много людей, которым сейчас действительно тяжело, и им нужно помочь в первую очередь.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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