Нелли Кобзон призналась, что всегда знала об изменах мужа

Прошло уже более двух лет с момента ухода из жизни легендарного артиста Иосифа Кобзона. Официально он был женат три раза, но только третий брак с Нелли Михайловной многие считают образцовым. Так ли это на самом деле?
Оказывается, что не совсем. Недавно вдова артиста дала интервью, где рассказала, как несколько раз уходила от мужа, но потом всё равно возвращалась. Поводом для таких кардинальных мер служили многочисленные романы Кобзона на стороне. В виду большой популярности артиста, об этих интрижках очень быстро узнавали буквально все, и конечно же, находились «доброжелатели», которые считали своим долгом донести «информацию» до Нинель.
Однажды она даже ушла на полгода из дома: «Я собрала вещи, взяла с собой детей… сына Андрея и дочь Наталью, и просто уехала». На тот момент казалось, что примирение уже невозможно. Но после того, как супруга узнала, что у Кобзона случился острый приступ радикулита на нервной почве, и его буквально принесли домой, Нелли решила вернуться.
Тогда Иосиф Давыдович признался, что это – «наказание за его грехи». Да и тот факт, что двое детей останутся без отца, тоже сыграл свою роль. Так что семья всё-таки воссоединилась.
По признанию Нелли Михайловны, она всегда знала, когда у мужа есть «увлечение», но Кобзон никогда не признавался. Наоборот, он всегда отрицал любые слухи, даже когда об это знало всё его окружение.
Ещё одной особенностью характера певца было то, что он никогда не извинялся за свои проступки, и это сильно огорчало Нинель.
Но несмотря на сложности, им удавалось сохранять брак. Вместе они прожили целых 50 лет, и в общем их союз был довольно счастливым.
Сейчас вдова является организатором памятных концертов, где собраны все песни Кобзона. Она надеется, что творчество мужа будет ещё долго радовать его преданных поклонников.
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