Надежды и ожидания

Ох, и нелегкий же выдался этот уходящий от нас две тысячи двадцатый год! Вряд ли когда еще мир, и Россия в нем, сталкивались с таким количеством проблем одновременно. Но вот он уходит и, думается, что провожаем мы его без особого сожаления.

Что же ждет нас в 2021-м, о чем мечтается? Конечно, у каждого свой Новый год и свои пожелания, но есть то, чего хочется всем. В первую очередь – чтобы скорее отступил коронавирус, закончилась пандемия, и мы наконец-то смогли спокойно дышать, сбросив маски и резиновые перчатки. И сможем без опаски здороваться за руку, обнимать дорогих нам людей. А еще хочется, чтобы нашим пенсионерам стало жить наконец-то хоть чуточку сытнее. Ведь что ни говорите, а обидно слышать парадные речи о том, сколько миллиардов заработал бюджет на продаже нефти, газа, оружия, зерна при том, что пенсии и пособия остаются на нищенском уровне. А те компенсации, которые с восторгом анонсируют чиновники, не что иное как обман, поскольку прибавки в 200-300 рублей ну никак не покрывают уровень растущих цен и не сокращают бедность!

Можно, конечно, гордиться количеством произведенных в ушедшем году самых-самых могучих и быстрых ракет, с большой помпой спущенных на воду боевых кораблей, тем, что наши власти наконец-то научились, хотя бы на словах, ставить на место «заклятых друзей». Но еще хотелось бы гордиться и уровнем жизни людей, населяющих одну из самых просторных и богатейших стран мира. А вот с этим у нас как-то не очень... И тем обиднее было слышать из уст министра финансов о том, что «несправедливо» выплачивать компенсации нищенской зарплаты работающим пенсионерам, и узнать, что Государственная дума не рискнула узаконить эту компенсацию…

Все это осталось в прошлом году, но осадочек остался, как и вопрос – будет ли нам легче в наступившем?

Вот хочется верить и надеяться, что наша медицина, прошедшая суровую школу борьбы с пандемией, в этом году наконец-то займет достойное место в решениях правительства и будет лечить и остальные болезни, о которых как будто забылось. А ведь они никуда не делись, эти болезни! Очень все ждем массовую вакцинацию от коронавируса, когда нас наконец-то покинет страх подцепить эту страшную заразу.

Хочется верить, что в наступившем году органам внутренних дел удастся утихомирить расшалившихся «электронных» мошенников, найти на них действенную управу. Ведь в каждой области России еженедельно со счетов граждан утекают в карманы воров сотни тысяч, а порой и миллионы рублей! А еще тарифы ЖКХ не будут расти безумными темпами. И подтвердятся данные Минэкономразвития, о том, что их рост будет в диапазоне четырех-пяти процентов.

С нового года в России снижается предельная численность чиновников. Согласно постановлению правительства, в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств сократят пять процентов сотрудников, в территориальных органах – десять процентов. Предполагается, что оптимизация приведет к повышению эффективности работы госаппарата. Хотелось бы в это верить! Неприятная для чиновников процедура должна завершиться к 1 апреля. При этом сокращать расходы на оплату труда не планируется – они пойдут на повышение мотивации оставшихся госслужащих.

В целом по стране хотелось бы добиться роста экономики, чтобы сбылись прогнозы, которые дает Министерство экономики, чтобы инфляция была минимальной, а доходы граждан стали реально расти. Реально ли это? Что ж, посмотрим в конце года…

По мнению психологов, у нас трепетное отношение к Новому году, потому что праздник вселяет в людей надежду. Мы верим и надеемся, что в новом году будет лучше. Понятно, что все это не произойдет мгновенно, потребуется немалое время на постепенное возвращение к привычной жизни. Поэтому в начале года еще мало будет изменений в лучшую сторону, а вот к лету или осени, и тем более к концу 2021 года мы их обязательно увидим! И тогда мы снова будем наслаждаться общением, туристическими поездками, свободой. Но никогда не забудем опыт, приобретенный в результате не слишком радостного 2020 года.

Так будем жить и верить! С Новым годом, наши дорогие читатели!

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...