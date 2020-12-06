Надежда Бабкина отказалась сдавать плазму для больных коронавирусом

Легендарная певица Надежда Бабкина практически полностью вернулась к прежнему образу жизни, после того, как переболела коронавирусом.
Напомним, что Надежда Григорьевна стала одной из первых среди звезд российской эстрады, кто пострадал от опасного вируса. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и врачи даже были вынуждены ввести её в состояние искусственной комы. К счастью, помощь была оказана вовремя, и поэтому певица быстро пошла на поправку.
Теперь Бабкина делится своим опытом с теми, кто сейчас борется с недугом. По её мнению, прежде чем нагружать организм после выздоровления, нужно пройти курс реабилитации. Это могут быть занятия гимнастикой – естественно, без чрезмерного напряжения или, к примеру, курс физиотерапии с хорошим врачом.
Также певица рассказала, что вынуждена отказаться от предложения стать донором плазмы, как это сделали многие голливудские и европейские звёзды шоу-бизнеса. «У меня плохие вены», - объяснила Бабкина свою позицию. Якобы врачи сказали ей, что донорство может привести к серьёзным осложнениям, поэтому артистка старается помочь другими возможными способами.
Сейчас Надежда Бабкина записывает новые выпуски «Модного приговора» со своим другом Александром Васильевым и работает в студии звукозаписи. Она надеется, что скоро всё изменится к лучшему, и можно будет встретиться со своими коллегами и поклонниками.
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