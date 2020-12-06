ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
Россиянку с ковидом оштрафовали за визит в поликлинику
2020-11-07-03-46-57
В Тюменской области женщину суд наказал за то, что она пришла в больницу.
Жабры и другие секреты таинственного Витаса
2020-11-07-16-54-21
Исключительный голос Витаса подарил ему билет на самую верхушку шоу-бизнеса. Но его творческая карьера завершилась так же стремительно, как и развивалась. В чём же...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Надежда Бабкина отказалась сдавать плазму для больных коронавирусом
Анастасия ШИЛОВА   
06 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Легендарная певица Надежда Бабкина практически полностью вернулась к прежнему образу жизни, после того, как переболела коронавирусом.

Надежда Бабкина отказалась сдавать плазму для больных коронавирусом


Напомним, что Надежда Григорьевна стала одной из первых среди звезд российской эстрады, кто пострадал от опасного вируса. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и врачи даже были вынуждены ввести её в состояние искусственной комы. К счастью, помощь была оказана вовремя, и поэтому певица быстро пошла на поправку.

Теперь Бабкина делится своим опытом с теми, кто сейчас борется с недугом. По её мнению, прежде чем нагружать организм после выздоровления, нужно пройти курс реабилитации. Это могут быть занятия гимнастикой – естественно, без чрезмерного напряжения или, к примеру, курс физиотерапии с хорошим врачом.

Также певица рассказала, что вынуждена отказаться от предложения стать донором плазмы, как это сделали многие голливудские и европейские звёзды шоу-бизнеса. «У меня плохие вены», - объяснила Бабкина свою позицию. Якобы врачи сказали ей, что донорство может привести к серьёзным осложнениям, поэтому артистка старается помочь другими возможными способами.

Сейчас Надежда Бабкина записывает новые выпуски «Модного приговора» со своим другом Александром Васильевым и работает в студии звукозаписи. Она надеется, что скоро всё изменится к лучшему, и можно будет встретиться со своими коллегами и поклонниками.

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 