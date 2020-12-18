Можно ли было спасти Андрея Миронова?

В день смерти Андрея Миронова рядом с ним был хороший друг и коллега Александр Ширвиндт. Спасти великого актёра не удалось, но был ли у него хоть один шанс?

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Смерть поджидала Андрея Миронова прямо на сцене. Во время игры в пьесе «Женитьба Фигаро» ему стало плохо, а подоспевшие врачи забрали актёра в больницу. Однако ещё задолго до этого случая у артиста были серьёзные проблемы со здоровьем.

Как рассказывает Ширвиндт, за восемь лет до последних гастролей Миронова у того сильно болела голова. Медики сразу сказали артисту, что ему необходимо лечение, но тот просто отмахнулся.

– И в Риге он сказал на сцене, что у него голова болит, я отнес его за кулисы. А в то время в Риге был Всемирный съезд невропатологов, – пояснил Александр Ширвиндт.

Казалось бы, за спасение Миронова взялись лучшие эксперты мира, но даже этого было недостаточно. Уже на операционном столе у актёра обнаружили крупную аневризму.

– Я помню, они вошли в реанимацию, прошло минут 15-20, и они вышли все белые как лист. В голове «разорвалась бомба». Потом я спрашивал, почему не оперировали. Мне сказали, что даже если бы он вдруг неожиданно выжил, это был бы даун стопроцентный, – поделился Александр Анатольевич.

Зря Миронов, когда ещё было возможно, не обратился за профессиональной помощью. Ещё его первая супруга Екатерина Градова отмечала, что он мог запросто продлить себе жизнь, если бы всерьёз отнёсся к предупреждению медиков.

По словам Градовой, про аневризму знал один из лучших нейрохирургов в мире – Александр Николаевич Коновалов. Актёру предложили операцию, которая могла бы дать ему ещё несколько десятков лет жизни, но тот просто испугался возможных последствий хирургического вмешательства. К несчастью, прогноз нейрохирурга оказался верным: через 11 лет после предупреждения от Коновалова аневризма в голове Андрея Миронова разорвалась и навсегда лишила нас любимого актёра.

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