«Милый, обаятельный гений, человек потрясающей красоты»: страсть и любовь Михаила Барышникова

Их встречу можно назвать настоящим чудом. Михаил Барышников был внуком новгородских крестьян, а Лайза Минелли – дочерью известных представителей Голливуда. Но судьба всё-таки свела эту пару и даже подарила им немного любовного счастья.

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Михаил Барышников пережил ужасную трагедию в 11-летнем возрасте: мать мальчика свела счёты с жизнью. В тот злополучный день маленький Миша ступил в жестокую взрослую жизнь. Его отец быстро нашёл новую возлюбленную, из-за чего мальчик стал нередко ночевать у друзей.

Он самостоятельно поступил в Ленинградское хореографическое училище, где старательно изучил все детские танцы. После училища Михаил отправился в Театр оперы и балета имени Кирова. Там он вновь показал свой непревзойдённый талант, но парня не брали в солисты из-за низкого роста. Впрочем, природа сделала ему подарок: Миша подрос и стал главной звездой своего театра.

Судьба Лайзы Минелли, дочери голливудской звезды, удивительно похожа на судьбу Михаила. Её мать страдала от алкоголизма, употребляла наркотики и находилась в вечной депрессии. Само существование для неё было мукой, так что и она выбрала смерть вместо жизни.

Жизнь Михаила к 70-м годам прошлого века стала налаживаться. На гастролях в Лондоне он увидел, что такое современный танец, и сразу же влюбился в него. Только вот в СССР он мог быть лишь артистом классического балета, что стало настоящей драмой для талантливого танцора.

Однако удача улыбнулась Михаилу. Спустя четыре года он оказался на гастролях в Канаде, где ему предложили занять место в труппе «Американского театра балета». Дома его ждала любимая женщина, друзья и родной театр, но Барышников без сожалений променял всё это на свою мечту. С того момента в СССР он так и не появился.

Первой любовью Михаила за рубежом стала кинозвезда Джессика Лэнг. Красавица родила танцору из Советского Союза дочку, но их отношения всё равно трещали по швам. Барышников был слишком уж властным: к примеру, заставлял свободную американку варить ему борщи. Такой расклад Джессике был совсем не по нраву, так что она, как это нередко делают на Западе, просто подала на артиста в суд. В итоге пара конечно же рассталась, но Миша ещё не раз говорил, что Джессика – женщина, которую он по-настоящему любил.

С Лайзой Михаила их связывала общая детская травма. Они были похожи характерами и желаниями, оба были немного не от мира сего. Лайза обожала рассказы Барышникова о Советском Союзе, любила выпивать с его друзьями и с упоением слушала Окуджаву с Высоцким. Они занимались любовью в самых безумных и странных местах, за что Лайла называла Михаила лучшим любовником в её жизни.

Как ни странно, столь сильная схожесть в итоге погубила их отношения. Лайза считала, что безрассудный Миша не сможет показать себя в семейной жизни. Нельзя же постоянно жить одними мечтами!

Однажды она просто призналась своему любовнику, что выходит замуж за другого. Её «семейным» избранником стал скульптор Марк Геро.

А может и сам Барышников желал такого исхода? Он тоже нашёл женщину, которая стала его семьёй. Бывшая балерина Лиза Рейнхардт родила танцору из СССР троих детей, и по сей день они счастливы в браке.

Лайза, в свою очередь, выходила замуж несколько раз, но о Михаиле всегда отзывалась с восхищением: «Милый, обаятельный гений, человек потрясающей красоты...».

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