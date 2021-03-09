Михаил Шуфутинский рассказал о своём желании снова стать отцом

Недавно звезда российского шансона, 72-летний Михаил Шуфутинский в интервью рассказал, что не исключает появления ещё одного наследника в ближайшем будущем.

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Напомним, что в 2015 году ушла из жизни вторая супруга певца Маргарита, с которой он прожил 40 лет. У них родились двое сыновей – Дэвид и Антон. А в 2019 году Михаил заявил, что состоит в отношениях со Светланой Уразовой, и они вместе появились на церемонии вручения музыкальной премии «Виктория». Ещё через год пара решила пожениться.

Многие друзья Михаила Захаровича отмечают, что Светлана очень позитивно влияет на певца: «Шуфутинский скинул 30 килограммов, стал правильно питаться и плавать в бассейне, а когда позволяет гастрольный график, то обязательно работает на тренажёрах».

После свадьбы Светлана стала менеджером и администратором для всего коллектива музыканта. Уразова на 30 лет младше мужа и позже выяснилось, что они познакомились ещё 25 лет назад. Однако тогда Михаил был женат, да и Светлана не ответила ему взаимностью.

Сейчас пара живёт в подмосковном посёлке «Сапожок», совсем недалеко от аэропорта «Внуково». В 2004 году Шуфутинский купил здесь земельный участок и построил двухэтажный особняк.

Кстати, у Светланы и со всеми родственниками Михаила сложились хорошие отношения, и они искренне рады, что пара задумывается о детях.

Однако после того, как певец сообщил о готовности в третий раз стать отцом, в интернете и прессе стали появляться слухи, что певец воспользуется услугами суррогатной матери. Но Михаил Захарович лично опроверг эту информацию и всех заверил, что они с супругой «могут справиться и сами».

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