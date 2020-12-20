Марк Варшавер объяснил отсутствие на сцене «Ленкома» актрисы Инны Чуриковой

Поклонники легендарной актрисы Инны Чуриковой в социальных сетях выразили обеспокоенность тем, что театр «Ленком» отменил все спектакли с её участием. Эту ситуацию решил прокомментировать нынешний руководитель театра Марк Варшавер.

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Он заверил зрителей, что Чурикова не выходит на сцену исключительно из соображений безопасности.

– Она попадает в группу риска [по возрасту], и мы не можем допустить, чтобы что-то случилось с такой уникальной актрисой, – заявил Варшавер.

Отметим, что многие театры практикуют такой подход. Это резко сократило их репертуар, но нынешние условия требуют принятия подобных мер.

Особо наблюдательные зрители заметили, что актёр Александр Збруев, которому 82 года, также попадает в группу риска, но продолжает работать в театре. На это Варшавер ответил, что «Александра Викторовича в театре ценят не меньше, но он уже переболел опасным вирусом, и мы надеемся, что снаряд не упадёт дважды в одну воронку».

Как зрители, так и актёры по-разному относятся к подобным мерам. Например, Станислав Садальский считает, что это не более чем «имитация бурной деятельности со стороны руководителей «Ленкома». Также Садальский рекомендовал Варшаверу добровольно уйти в отставку.

Напомним, что департамент культуры Москвы рекомендовал всем театрам выстроить свой репертуар так, чтобы актёры старше 65 лет смогли соблюдать самоизоляцию.

Сама Чурикова хочет как можно быстрее приступить к работе, но пока строго соблюдает все правила карантина и изучает тексты вместе с мужем в своём загородном доме.

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