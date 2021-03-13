Марк Горонок «похоронил» жену и дочь ради денег на алкоголь

Актёр Марк Горонок уже много лет страдает от алкогольной зависимости - по крайней мере, об этом говорит его супруга. Анна рассказала журналистам, что собирается развестись с мужем, так как ей надоел такой образ жизни, постоянные запои и скандалы.

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А последний поступок Горонка и вовсе перешёл все границы. По словам Анны, муж стал просить деньги у друзей и знакомых… на похороны жены и дочери. Хотя на самом деле всё, что ему перечислили, он потратил на спиртное.

Разумеется, Анне сразу стали звонить испуганные родственники и узнавать, что случилось: «Выяснилось, что Марк рассказывал, будто мы погибли в автокатастрофе». По словам Анны, у неё есть копии писем с электронной почты, в которых Марк просит денег.

Когда о странном и страшном поступке актёра стало известно общественности, Горонок стал отрицать свою вину. Он утверждает, что его просто неправильно поняли и раздули скандал практически «из ничего».

По его версии, он сильно поругался с женой, и она стала требовать развод. А он на эмоциях написал, что она для него умерла. Про деньги речь вообще никогда не шла, об этом Горонок узнал только от журналистов.

Известно, что на данный момент Анна уже подала документы в суд для расторжения брака, а также она намерена требовать выплаты алиментов и оформления единоличной опеки над их общей дочерью Лизой.

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