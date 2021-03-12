Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова

Известная актриса Марина Зудина стала гостьей программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где рассказала о том, как начинались её отношения с Олегом Табаковым.
Роман Марины и Олега Павловича случился неожиданно. Тогда он ещё был женат на актрисе Людмиле Крыловой. По словам Зудиной, она ни на что не претендовала и не просила бросить жену. Однако Табаков через некоторое время сам ушёл из семьи. Об этом Марина и вовсе узнала в театре от помощника режиссёра.
На тот момент Олегу Павловичу было уже за 60, поэтому он не планировал рожать с Мариной детей. Актрисе всё же удалось доказать, что ещё не поздно, и он будет прекрасным отцом. Через два года пара официально оформила свои отношения. Сразу после этого у них родился сын Павел, а через 11 лет – дочь Мария.
Поклонники Табакова часто обвиняют Зудину в том, что это она разбила семью и все роли получала лишь благодаря мужу. Сама Марина считает такие выводы не совсем правильными. Олег давно планировал развестись из-за сложных отношений с женой. Возможно, если бы не Марина, то он бы терпел сложную ситуацию ещё какое-то время. Она просто стала своего рода стимулом изменить жизнь к лучшему, но никак не коварной разлучницей.
Кстати, многие считали, что после смерти мужа карьера Марины очень быстро пойдёт на спад. К счастью, прогнозы недоброжелателей не оправдались, и после перерыва Зудина снова начала сниматься в кино и играть в театре. Её недавними работами стали съёмки в телесериалах – «Хорошая жена» и «Содержанки».
По словам Марины, когда она работала над ролью, то Олег Павлович относился к ней просто как актрисе и не делал никак поблажек, даже наоборот – требовал идеального исполнения. Поэтому нельзя сказать однозначно, что своей карьерой она обязана только супругу – сама старалась нисколько не меньше, и в конце концов преуспела.
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