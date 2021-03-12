Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова

ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Как меня лечили от ковида
2021-02-25-23-27-46
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
2021-02-13-17-00-16
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова
Анастасия ШИЛОВА   
12 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Известная актриса Марина Зудина стала гостьей программы «Судьба человека с Борисом Корчевниковым», где рассказала о том, как начинались её отношения с Олегом Табаковым.

Марина Зудина не считает себя «виновной» в разводе Олега Табакова


Роман Марины и Олега Павловича случился неожиданно. Тогда он ещё был женат на актрисе Людмиле Крыловой. По словам Зудиной, она ни на что не претендовала и не просила бросить жену. Однако Табаков через некоторое время сам ушёл из семьи. Об этом Марина и вовсе узнала в театре от помощника режиссёра.

На тот момент Олегу Павловичу было уже за 60, поэтому он не планировал рожать с Мариной детей. Актрисе всё же удалось доказать, что ещё не поздно, и он будет прекрасным отцом. Через два года пара официально оформила свои отношения. Сразу после этого у них родился сын Павел, а через 11 лет – дочь Мария.

Поклонники Табакова часто обвиняют Зудину в том, что это она разбила семью и все роли получала лишь благодаря мужу. Сама Марина считает такие выводы не совсем правильными. Олег давно планировал развестись из-за сложных отношений с женой. Возможно, если бы не Марина, то он бы терпел сложную ситуацию ещё какое-то время. Она просто стала своего рода стимулом изменить жизнь к лучшему, но никак не коварной разлучницей.

Кстати, многие считали, что после смерти мужа карьера Марины очень быстро пойдёт на спад. К счастью, прогнозы недоброжелателей не оправдались, и после перерыва Зудина снова начала сниматься в кино и играть в театре. Её недавними работами стали съёмки в телесериалах – «Хорошая жена» и «Содержанки».

По словам Марины, когда она работала над ролью, то Олег Павлович относился к ней просто как актрисе и не делал никак поблажек, даже наоборот – требовал идеального исполнения. Поэтому нельзя сказать однозначно, что своей карьерой она обязана только супругу – сама старалась нисколько не меньше, и в конце концов преуспела.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 