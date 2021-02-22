Лолита Милявская рассказала о «коробочке с кольцами» и новом избраннике

Слухи и разговоры о том, что Лолита Милявская снова выходит замуж, стали появляться практически сразу же после её развода с Дмитрием Ивановым. Но так как новый жених не был нигде замечен, то многие стали думать, что его наличие - просто обычный пиар.

Хотите читать нас в социальных сетях? Пожалуйста: Одноклассники , Facebook , ВКонтакте . А еще есть Яндекс-Дзен .

И вот совсем недавно Лолита всё-таки раскрыла имя своего избранника. Она также рассказала, что официальной свадьбы не будет, по крайней мере, в ближайшем будущем. И вообще, по словам певицы, она стала скептически относиться к штампу в паспорте, а особенно - после последнего брака.

Лолита во всём находит позитив, она даже пошутила, что у неё в паспорте ещё достаточно чистых страниц. По её словам, нового возлюбленного зовут Роман, он успешный бизнесмен и младше её на восемь лет. Союз с Романом она с юмором называет «семейные отношения» и говорит всем, что она уже «давно замужем». Лолите нравится, что её «супруг» часто бывает в командировках. «Так мы никогда не надоедаем друг другу», – призналась певица.

Тем временем коллеги и друзья Милявской отмечают, что последний развод пошёл ей на пользу. Она стала больше внимания уделять своему внешнему виду и здоровью. Кроме того, теперь все свои финансовые сбережения знаменитость хранит в банке, на отдельном счёте.

Лолита не боится новых отношений. Ведь им обоим уже не по 18 лет, и у каждого «есть коробочка, в которой хранятся кольца от предыдущих браков».

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...