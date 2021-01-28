Любовь Успенская написала завещание и объявила о разводе с мужем

Несколько дней назад легенда российского шансона Любовь Успенская заявила о том, что разводится с мужем. Для тех, кто следил исключительно за творчеством певицы, это стало настоящей неожиданностью, тем более, что ещё совсем недавно супруги были в хороших отношениях.

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Как известно, четвёртый муж певицы Игорь Плаксин уже несколько лет живёт в Соединённых штатах и лишь изредка приезжает в Москву. Поэтому Любовь Залмановна вдруг решила, что их брак уже недействителен, и хочет оформить это юридически.

По её словам, она больше не хочет обеспечивать Плаксина, так как даже дом, где он сейчас живёт, был куплен на её деньги. Успенская считает, что этот брак был её ошибкой, на которую она потратила слишком много сил, времени и денег.

– Если бы я была поумнее, то заключила бы с мужем в своё время брачный контракт. Он 30 лет меня использовал. Пожил за мой счёт, а теперь хочет всё делить, – прокомментировала ситуацию певица.

Как выяснилось, только дом в Америке стоит более 1 млн долларов, а особняк в Московской области – еще 150 млн рублей. Поэтому, чтобы не потерять дом и сохранить заработанное, Любовь Залмановна уже наняла адвокатов. Тем более, что дом был построен с её участием, и она сама была дизайнером и проектировщиком. Естественно, она консультировалась со специалистами, но всё строила под свой вкус.

Также певица удивила поклонников тем, что составила завещание: «Сегодня настало такое время, когда не знаешь, что будет завтра».

Как на всё это отреагировал сам Плаксин, пока неизвестно. Кстати, дочь Успенской после скандальных интервью тоже живёт у отца. Журналисты пытались выяснить, есть ли в завещании Любови Татьяна Плаксина, но певица отказалась отвечать на этот вопрос. Она только отметила, что теперь тем, кто указан в документе, будет гораздо проще вступить в права наследства.

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