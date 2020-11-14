Алла Пугачёва и Максим Галкин по-прежнему проживают в деревне Грязь, где супруги построили настоящий дворец. Его общая площадь составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В замке 20 жилых комнат, а спален – пять штук только гостевых!
Также в доме есть большой подземный гараж, зимний сад, оранжерея, и это не считая построек для обслуживающего персонала. Строительство роскошного «дворца для Примадонны» длилось более семи лет.
Пугачёва и Галкин нередко выкладывают в интернет фото и видео, снятые в их доме, так что поклонники могут своими глазами увидеть богатые интерьеры особняка. И конечно же, реакция бывает разной – одни фанаты открыто восхищаются, а другие критикуют за излишнюю, даже «кричащую» роскошь. Особенно нападки участились сейчас, когда весь мир переживает далеко не лучшие времена из-за эпидемии коронавируса.
На днях Максим Галкин снова «подлил масла в огонь», выложив в Инстаграме фото себя в шикарном лифте семейного особняка. В соцсетях сразу же началось обсуждение того, сколько может стоить такой лифт.
Некоторые пользователи написали, что лифт выглядит больше, чем комната, в которой они живут. Кто-то посоветовал подумать о здоровье и ходить пешком. Но особо внимательные отметили интересную деталь. На фотографии чётко видно, что деревянное оформление над головой у Галкина очень похоже на оленьи рога. Это, конечно же, стало поводом для шуток.
Ради справедливости нужно отметить, что положительных комментариев намного больше. Поклонники надеются, что настоящим «рогоносцем» Галкин никогда не будет, несмотря на провокационные слухи, которые то и дело встречаются в интернете.
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Лифт в доме Максима Галкина вызвал жаркие споры в интернете
Алла Пугачёва и Максим Галкин по-прежнему проживают в деревне Грязь, где супруги построили настоящий дворец. Его общая площадь составляет почти 3 тысячи квадратных метров. В замке 20 жилых комнат, а спален – пять штук только гостевых!
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