Леонид Барац винит себя в разводе с первой супругой

Актёр театра и кино Леонид Барац довольно редко даёт интервью, а особенно неохотно отвечает на вопросы о личной жизни. Однако недавно он сделал исключение и рассказал о своём первом браке с Анной Касаткиной.
Познакомились Анна и Леонид ещё в студенческие годы, когда учились на одном курсе в ГИТИСе. Влюбленные вскоре решили пожениться, и для многих их союз казался идеальным. У супругов была совместная работа, две дочери - Елизавета и Ева… но вдруг после 24 лет супружеской жизни Леонид объявил о разводе.
Несмотря на то, что актер отказывался от комментариев, среди поклонников и коллег упорно ходили слухи, что всему виной постоянные интрижки Бараца на стороне. Но потом стало известно, что это – только полуправда.
Оказалось, что ещё будучи женатым, он в своей родной Одессе познакомился с Анной Моисеевой. Его избранница была младше на 11 лет и работала психологом. На момент знакомства с актёром она тоже была замужем. Как признался Леонид, их курортный роман очень быстро перерос в серьёзные отношения.
Актер сильно переживал из-за разрыва с Касаткиной: «Это событие всегда будет на моей совести, я всегда буду себя в этом винить». К счастью бывшие супруги остались друзьями и продолжают вместе работать, да и дочери тоже с пониманием отнеслись к разводу.
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