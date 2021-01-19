Лариса Рубальская после смерти мужа пять лет не могла ничего написать

Известная поэтесса и переводчица Лариса Рубальская свою первую песню написала ещё в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Потом она стала работать с самыми известными композиторами для таких звёзд как Алла Пугачёва, Александр Малинин, Ирина Аллегрова и так далее.
Однако после смерти мужа в 2009 году Рубальская очень редко общается с журналистами. Поэтому недавнее интервью стало настоящим подарком для её поклонников.
Лариса Алексеевна рассказала, что со своим супругом Давидом Розенблатом жила душа в душу, а когда у него начались проблемы со здоровьем, то бросила всё и вместе с мужем проходила все этапы реабилитации. К сожалению, вскоре Давид Иосифович ушёл из жизни.
После этого Рубальская пять лет ничего не могла писать. По её словам, именно муж помог ей освоиться в среде шоу-бизнеса, он даже занимался её продюсированием, хотя был успешным врачом-стоматологом. Его смерть стала большим ударом для любящей жены, и заставила надолго забыть о творчестве.
Постепенно поэтесса стала возвращаться к прежнему образу жизни. Песен пишет значительно меньше, но больше времени уделяет семье и дому. Например, недавнюю самоизоляцию Лариса Алексеевна провела на даче под Москвой. Кстати, помощь в благоустройстве участка ей оказали дизайнеры популярного шоу «На дачу!». У поэтессы имеется небольшой сад и огород, на котором она выращивает экологически чистые овощи. А вот собственных детей у Рубальской нет, поэтому всё свободное время она посвящает своей племяннице и её детям, которых считает своими внуками.
Несмотря на уменьшение гастролей, к ней всё равно начали обращаться звёзды, чтобы написать новый хит. Лариса Алексеевна очень гордится тем, что за 40 лет в мире музыки ни с кем по-настоящему не поссорилась, а все недопонимания решались мирным путём.
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Известная поэтесса и переводчица Лариса Рубальская свою первую песню написала ещё в 1984 году вместе с композитором Владимиром Мигулей. Потом она стала работать с самыми известными композиторами для таких звёзд как Алла Пугачёва, Александр Малинин, Ирина Аллегрова и так далее.
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