Ксения Собчак едко пошутила над молодой женой Петросяна

Супруга Евгения Петросяна всё свободное время посвящает уходу за ребёнком, но Татьяна не забывает и о своих страницах в социальных сетях. Совсем недавно Брухунова опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она очень похожа на героиню сказки «Буратино» – черепаху Тортиллу.

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Подписчики дружески посмеялись в комментариях, Татьяна тоже написала, что «это очень смешно». На этом всё могло и закончится, но пост увидела Ксения Собчак. Чем именно её зацепила невинная фотография, не очень понятно. Но телеведущая в комментариях подколола Брухунову, написав, что, по всей видимости, «юмор «Кривого зеркала» Татьяне передался половым путём».

К чести Брухуновой, она очень спокойно отреагировала на замечание. По её словам, раньше она очень болезненно воспринимала любую критику. Сейчас же большинство комментариев пропускает «мимо ушей», и это позитивно сказалось на её психологическом и физическом состоянии.

Татьяна считает, что слушать нужно только те замечания, которые исходят от людей, добившихся высоких результатов в какой-либо области. Также нужно уважительно относиться к конструктивной критике, какой бы она ни была. Это позволяет увидеть себя настоящего со стороны и измениться в лучшую сторону, считает супруга юмориста.

Подписчики тоже решили заступиться за Татьяну и напомнили, что и Собчак, мягко говоря, не всегда отличается утончённым вкусом, но при этом заявляет, что это – «искусство эпатажа». Взять хотя бы её свадьбу с режиссёром Константином Богомоловым, которую спланировала сама Ксения. Прогулка на катафалке и стриптиз в присутствии родителей мужа уж точно выглядят большей безвкусицей, чем фото Брухуновой с шарфом на голове.

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