Кризис доканал: Наташа Королёва распустила свой коллектив «до лучших времён»

Обычно декабрь был одним из самых насыщенных и прибыльных месяцев для звёзд шоу-бизнеса, но сейчас практически все празднования отменены, и корпоративы тоже оказались под запретом. Поэтому многие артисты вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

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Не так давно в прессе была информация о том, что Наталья Королёва и Сергей Глушко, в отличие от своих коллег, продолжают выплачивать зарплату всему творческому коллективу. Но похоже, что и у них заканчиваются ресурсы.

На днях Королёва выплатила своей команде новогодние премии и заявила о приостановлении работы «до лучших времён». В интервью певица призналась, что она очень сожалеет об этом, но у них просто нет другого выхода. По её словам, в прошлые годы весь декабрь был расписан буквально по минутам, а сейчас нет ни одного концерта, и когда начнутся - неизвестно.

- Сердце кровью обливается, у меня коллектив-суперпрофи. Однако больше содержать их не могу, - рассказала Королёва.

Пандемия повлияла и на другие источники дохода певицы. Ей также пришлось закрыть престижный салон красоты. После консультаций с экономистом она решила, что не будет больше заниматься этим бизнесом и после карантина, так как для «запуска» потребуется столько средств, что несколько лет работа будет полностью нерентабельной.

Тарзан тоже находится не в лучшей финансовой «форме». Он закрыл несколько фитнес-клубов и сейчас приходит в себя после скандальных заявлений от «любовниц».

После всех неудач и трудностей Новый год Королёва с Тарзаном планируют встретить где-нибудь вдали от цивилизации в спокойной обстановке. Супруги хотят оценить всё произошедшее в уходящем году и наметить новые планы на будущее.

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