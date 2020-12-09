ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ковидные реалии российского здравоохранения: врачи бегут
2020-11-12-01-51-21
Похоже, ко второй волне коронавируса здравоохранение оказалось не готово. Не хватает качественного оборудования, расходных материалов, медикаментов. Во многих регионах пиковая нагрузка на койки, а там, где коек достаточно, в дефиците медперсонал. В середине октября приостановили оказание плановой...
Сериал «Скорая помощь»: а продолжение скоро?
2020-11-17-05-30-57
Телеканал НТВ длительное время транслировал сериал «Скорая помощь», который полюбился многим зрителям. Серии, завершающие третий сезон, были показаны в ноябре этого года. И, конечно, поклонников ленты теперь интересует, стоит ли надеяться, что будет сниматься продолжение сериала, и если да, то когда...
Разгадан еще один секрет Путина — почему он не носит очки
2020-12-04-11-40-27
Владимир Путин, как известно, никогда не болеет, находится в прекрасной физической форме и делает многое, чтобы не стареть. Именно так его подает официальная пропаганда. Известно, что не носит он и очки. Так как какое же зрение у Владимира...
Сериал «Перевал Дятлова» обернулся скандалом: недовольны семьи погибших
2020-11-17-12-05-03
Сестра Игоря Дятлова и родные других погибших на севере Свердловской области в 1959 году готовят иск в суд к авторам сериала о трагедии.
События сферы азарта: новые слоты от Playson и Wazdan, лотереи в Латвии и Киргизии и новости от 777igra.com
-playson-wazdan-
Мир азарта представлен многочисленными наземными заведениями и виртуальными клубами, к примеру, 777igra.com/ru/. Для последних работают множество разработчиков игорных продуктов. Один из них – Playson, который представил два новых...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Кризис доканал: Наташа Королёва распустила свой коллектив «до лучших времён»
Анастасия ШИЛОВА   
09 Декабря 2020 г.
Изменить размер шрифта

Обычно декабрь был одним из самых насыщенных и прибыльных месяцев для звёзд шоу-бизнеса, но сейчас практически все празднования отменены, и корпоративы тоже оказались под запретом. Поэтому многие артисты вынуждены отправлять своих сотрудников в неоплачиваемые отпуска.

Кризис доканал: Наташа Королёва распустила свой коллектив «до лучших времён»


Не так давно в прессе была информация о том, что Наталья Королёва и Сергей Глушко, в отличие от своих коллег, продолжают выплачивать зарплату всему творческому коллективу. Но похоже, что и у них заканчиваются ресурсы.

На днях Королёва выплатила своей команде новогодние премии и заявила о приостановлении работы «до лучших времён». В интервью певица призналась, что она очень сожалеет об этом, но у них просто нет другого выхода. По её словам, в прошлые годы весь декабрь был расписан буквально по минутам, а сейчас нет ни одного концерта, и когда начнутся - неизвестно.

- Сердце кровью обливается, у меня коллектив-суперпрофи. Однако больше содержать их не могу, - рассказала Королёва.

Пандемия повлияла и на другие источники дохода певицы. Ей также пришлось закрыть престижный салон красоты. После консультаций с экономистом она решила, что не будет больше заниматься этим бизнесом и после карантина, так как для «запуска» потребуется столько средств, что несколько лет работа будет полностью нерентабельной.

Тарзан тоже находится не в лучшей финансовой «форме». Он закрыл несколько фитнес-клубов и сейчас приходит в себя после скандальных заявлений от «любовниц».

После всех неудач и трудностей Новый год Королёва с Тарзаном планируют встретить где-нибудь вдали от цивилизации в спокойной обстановке. Супруги хотят оценить всё произошедшее в уходящем году и наметить новые планы на будущее.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 