Короткая вспышка звезды: что разрушило карьеру Влада Сташевского?

Звезда 90-х Влад Сташевский отпраздновал 46-й день рождения 19 января. Сегодня о нём почти ничего не слышно, но когда-то именно этот певец занимал все верхние строчки музыкальных чартов России.

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До старта своей музыкальной карьеры Влад носил менее звучную фамилию матери – Твердохлебов. Мальчика в школьные годы не особо интересовала музыка, зато спорт он очень любил: занимался и бегом, и гимнастикой, и (неожиданно) парашютным спортом. Разве что на фортепиано парень играл с каким-никаким интересом.

С окончанием школы встал вопрос о выборе профессии. Сначала Влад испытал себя в суворовском училище, но военное дело его не прельстило. Тогда парень отправился из Крыма в Москву поступать в торгово-коммерческий колледж. Именно здесь Влад оказался на месте солиста студенческого ансамбля.

Творческую самодеятельность он предпочитал не такой уж любимой учёбе. Однажды, когда Влад праздновал окончание сессии с однокурсниками в одном из клубов столицы, на талантливого парня, который умело обращался с роялем, да и голосом не был обделён, обратил внимание продюсер Юрий Айзеншпис.

Всего через неделю они вместе записали композицию «Дороги, по которым мы идем». Свою сценическую фамилию «Сташевский» Влад получил на фестивале «Солнечная Аджария», где публика сумела оценить новоиспечённого исполнителя.

А дальше всё пошло как по маслу. Первый альбом артиста «Любовь здесь больше не живет» вышел в 1994-м, вскоре после этого вокалист получил серебряную награду на «Белых ночах» в Петербурге. Пластинки музыканта выходили одна за другой, так что уже в 1996-м Сташевский стал певцом года, а его музыка звучала едва ли не из всех магнитофонов страны.

Главным минусом новой творческой жизни стали небольшие гонорары и тяжёлые гастроли, которые всегда проходили в неприятных для певца условиях. Зато Влад завоевал любовь слушателей, получил целую армию поклонниц и стал появляться на знаковых площадках не только России, но и мира.

Только вот на вершине шоу-бизнеса Сташевский долго не продержался. Под конец 90-х он просто не смог конкурировать с новыми звёздами, да и разрыв контракта с Юрием Айзеншписом ни к чему хорошему не привёл. Певец захотел самостоятельности, даже попытался создать без чьей-либо помощи альбом «Лабиринты», но ничего значимого у него не вышло.

Да и титул секс-символа страны Влад потерял, а ведь когда-то о певце мечтали тысячи фанаток. Айзеншпис специально создавал для него сексуальный образ, а однажды даже поделился с прессой выдуманным списком из 112 женщин, которые побывали в постели артиста. Эта ложь вскрылась спустя много лет, но успела принести пользу для амплуа Сташевского.

Первой настоящей любовью певца стала дочь бывшего гендиректора стадиона «Лужники» Ольга Алешина. Её мать была поклонницей музыканта, поэтому Алёшин пригласил нашего героя на её юбилей. Там он познакомился с дочкой своей преданной поклонницы, в которую сразу же влюбился.

– Прошло довольно много времени, – рассказывал Владимир Алёшин. – Как-то вечером звонок в дверь. На пороге — Сташевский с букетом: «Прошу руки вашей дочери!». У меня отвисла челюсть. Первая мысль: «Оля-то знает?».

Она ещё как знала и согласилась на свадьбу без раздумий. Спустя год у пары появился сын Даниил, но ещё спустя четыре года супруги решили развестись.

Разлука с наследником далась Сташевскому непросто. Он и так переживал творческий кризис, так что спасение стал искать там, где его редко находят – на дне бутылки.

– Вскоре стали звонить общие знакомые, говорившие, что Влад закладывает за воротник. Я сказал Юре Айзеншпису, что человек пьет, когда дома ему не дают дышать. Тот ответил: «Он знал, куда уходил. Всегда будет изгоем в этих кругах», – делился журналист Отар Кушанашвили. – Я встретил Влада в клубе «Метелица», когда они с Ольгой разбежались. Говорю: «Как с ребенком?» – «Не дают встречаться», – побелел он. А Влад души не чаял в сыне.

Выручать страдающего музыканта из беды взялась 18-летняя девушка-психолог Ирина. Она не только грамотно помогла ему выйти из депрессии, но и стала его второй супругой. В этой семье также появился сын, которого назвали Тимофеем.

Сам Сташевский стал вести общий бизнес по утилизации жидких химических отходов вместе с родственником. Прибыль от такого дела получалась вполне приличная, так что жаловаться на жизнь артист уже не хотел.

Да и с музыкальной карьерой он не закончил: всё продолжал ездить по стране с концертами под зорким вниманием своей супруги, которая в каком-то смысле стала заменять ему продюсера.

К выпивке певца больше не тянет, однако, на последних своих фотографиях он всё равно выглядит как-то болезненно. Певец заметно похудел, а на лице стали появляться признаки приближающейся старости.

Впрочем, сам Сташевский никак не комментировал свой «нездоровый» внешний вид, так что на ровном месте разглагольствовать не будем. Пусть даже он не успел за поездом шоу-бизнеса, Влад навсегда останется одной из главных звёзд 90-х, а его песни уже не выйдут из многочисленных сборников главных хитов прошлого.

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