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Константин Хабенский рассказал, как ему предлагали стать ведущим шоу «Дом-2»
Анастасия ШИЛОВА   
01 Февраля 2021 г.
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Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.

Константин Хабенский рассказал, как ему предлагали стать ведущим шоу «Дом-2»


По его словам, ему было сложно вжиться в роль, ведь он никогда не вёл передачи. Ему несколько раз предлагали подобную работу, но он отказывался по разным причинам.

К слову, Хабенский вполне мог стать ведущим популярного реалити-шоу «Дом-2», продюсер которого связывался с актёром несколько раз, предлагая достойную оплату.

Озвученная сумма, конечно же, заставила Хабенского задуматься, и он даже просил несколько дней на принятие окончательного решения.

Создатель проекта Валерий Комиссаров делал ему предложение дважды с разницей в год. При этом актёр отмечает, что каждый раз продюсер заставал его в весьма забавном положении, когда тот находился в туалете. Однако в конце концов Хабенский отказался от столь заманчивого предложения.

А вот на шоу «Вечерний Ургант» актёру преставилась возможность почувствовать себя в роли ведущего, исполнив старый монолог Ольги Бузовой на лобном месте. Новое звучание вызвало восторг публики, подняв всем настроение. Зрители в студии долго смеялись и аплодировали актёру.

Несмотря на карантинные ограничения, Хабенский по-прежнему загружен работой. Он регулярно снимается в фильмах и даже получил более 15 ролей в различных телесериалах. Только за 2020 год вышло 4 кинокартины с его участием, в том числе и продолжение детектива «Метод».

Даже свой день рождения актёр по традиции отмечает спектаклем, поздравляя маму, сидящую в зале. Этим он старается доказать самому себе, что ещё имеет право выходить на сцену, хотя зрители и так уверены в профессионализме актёра. Они надеются, что он возьмет пример с коллег и тоже начнёт вести социальные сети, в которых будет делиться новостями, хотя бы из своей профессиональной жизни.

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