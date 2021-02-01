Константин Хабенский рассказал, как ему предлагали стать ведущим шоу «Дом-2»

Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
По его словам, ему было сложно вжиться в роль, ведь он никогда не вёл передачи. Ему несколько раз предлагали подобную работу, но он отказывался по разным причинам.
К слову, Хабенский вполне мог стать ведущим популярного реалити-шоу «Дом-2», продюсер которого связывался с актёром несколько раз, предлагая достойную оплату.
Озвученная сумма, конечно же, заставила Хабенского задуматься, и он даже просил несколько дней на принятие окончательного решения.
Создатель проекта Валерий Комиссаров делал ему предложение дважды с разницей в год. При этом актёр отмечает, что каждый раз продюсер заставал его в весьма забавном положении, когда тот находился в туалете. Однако в конце концов Хабенский отказался от столь заманчивого предложения.
А вот на шоу «Вечерний Ургант» актёру преставилась возможность почувствовать себя в роли ведущего, исполнив старый монолог Ольги Бузовой на лобном месте. Новое звучание вызвало восторг публики, подняв всем настроение. Зрители в студии долго смеялись и аплодировали актёру.
Несмотря на карантинные ограничения, Хабенский по-прежнему загружен работой. Он регулярно снимается в фильмах и даже получил более 15 ролей в различных телесериалах. Только за 2020 год вышло 4 кинокартины с его участием, в том числе и продолжение детектива «Метод».
Даже свой день рождения актёр по традиции отмечает спектаклем, поздравляя маму, сидящую в зале. Этим он старается доказать самому себе, что ещё имеет право выходить на сцену, хотя зрители и так уверены в профессионализме актёра. Они надеются, что он возьмет пример с коллег и тоже начнёт вести социальные сети, в которых будет делиться новостями, хотя бы из своей профессиональной жизни.
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
В Мариинской больнице проведут раннюю диагностику рака всем желающим
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
-
Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом по новому коррупционному делу
Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева.
-
Константин Хабенский рассказал, как ему предлагали стать ведущим шоу «Дом-2»
Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
-
Почти 2 тысячи человек пришли проститься с Василием Лановым
На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны прославленного российского и советского артиста Василия Ланового. Со звездой фильма «Офицеры» простились в театре им. Вахтангова.
-
Февраль отличится самой длинной рабочей неделей в году
На предпоследней неделе февраля россияне будут работать шесть дней подряд. А на последней неделе — только три. Об этом напомнили в Роструде.
-
Акции в поддержку Фургала в Хабаровске не прекращаются уже полгода
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
-
Одежда из кожи рыб — можете себе такое представить?
В селе Джари Хабаровского края нанайка Валентина Бельды шьет эксклюзивную одежду из кожи рыб.
-
Бедняки: что стало с их числом за годы правления Путина?
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так вериться ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
-
Страны Европы вновь закрыли границы из-за коронавируса
Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.
-
Что случилось со Светланой Владимирской?
Звезда 90-х годов Светлана Владимирская периодически пропадает из поля зрения своих почитателей. При этом в СМИ появляются сообщения то о госпитализации певицы, то о том, что она при смерти на ИВЛ из-за коронавируса… А родственники и друзья артистки категорически отказываются давать интервью.
-
Экс-главу омского Минздрава обвиняют в краже денег на борьбу с коронавирусом
Экс-главу Минздрава Омской области Ирину Солдатову объявили в международный розыск, говорится на сайте регионального управления СК РФ. Бывшую чиновницу обвиняют в краже бюджетных средств, которые выделяли на борьбу с коронавирусом.
-
Приготовить утку как в Помпеях? Да запросто!
Археолог и фуд-блогер Фаррел Монако изучила недавно обнаруженные остатки еды в разрушенных вулканом Помпеях и составила меню тех лет. Рассказываем, как приготовить тушеную утку как в Помпеях.
-
Митинги по всей России: этот поезд уже не остановить?
Протестные акции в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального и других политзаключенных прошли 31 января в десятках городов России. Число задержанных оказалось беспрецедентным — свыше 5 тысяч человек. Многие политологи сходятся во мнении, что протест становится более осмысленным и дальше будет только нарастать.
-
Ротенберг назвал себя владельцем «дворца Путина». Поверим?
Аркадий Ротенберг заявил, что является настоящим владельцем «Дворца Путина» из расследования ФБК, об этом пишет телеграм-канал Mash. Команда Навального утверждала, что дворец построили для самого Путина на собранные от взяток и «откатов» деньги.
-
Какие профессии могут заменить службу в армии
Согласно разработанному Министерством труда и соцзащиты России переченю профессий для прохождения альтернативной гражданской службы, заменить службу в армии можно работой психологом, официантом и тренером.
-
В России с 1 февраля вырастут социальные выплаты
На 4,9 процента будут проиндексированы все социальные выплаты, пособия и компенсации.
-
День в истории: мир увидел первый киномюзикл
1 февраля 1929 года в Лос-Анджелесе, в знаменитом Китайском кинотеатре Граумана, построенном в виде пагоды, состоялась мировая премьера первого киномюзикла — «Бродвейская мелодия» (англ. The Broadway Melody).
-
Умерла легендарная советская певица Алла Йошпе
Легенда советской эстрады, Народная артистка России Алла Йошпе (Иошпе) скончалась 30 января на 84-м году жизни. Об этом сообщила в своем Facebook Мария Арбатова.
-
«Если он говорит ей «спать», «пить» или «гулять», то она будет это делать»: сын Легкоступовой рассказал о жестоком нраве её мужа
Сын Валентины Легкоступовой долгое время хранил молчание после смерти своей матери. Вот прошло полгода, и он наконец-то решил рассказать о неприятном инциденте с мужем певицы.
-
Уникальный набор миниатюр раскопали в древней гробнице во Франции
Во Франции при проведении раскопок в городке Альба-ла-Ромен специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) раскопали древний погребальный комплекс. В одном из захоронений был обнаружен набор крайне редких свинцовых миниатюр.