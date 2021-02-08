Кайли Миноуг впервые выходит замуж - в 52 года!

Австралийская певица Кайли Миноуг в последние годы ведёт малопубличный образ жизни и редко общается с прессой. Поэтому новость о свадьбе артистки стала большим сюрпризом для почитателей её таланта.
Избранником 52-летней знаменитости стал Пол Соломонс, который младше Кайли на семь лет. Они встречаются уже более трёх лет, и Пол наконец-то сделал певице предложение. Слухи о помолвке пары появлялись и раньше, но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
На этот раз друзья жениха и невесты в интервью стали подробно рассказывать о подготовке к церемонии. Даже мачеха Пола официально подтвердила, что свадьба действительно запланирована на весну этого года. Также она рассказала, что Кайли и Пол попросили не рассказывать о точной дате и месте проведения церемонии, чтобы избежать чрезмерного ажиотажа. Но журналисты подозревают, что церемония бракосочетания пройдёт в Мельбурне.
В отличие от музыкальной и кинокарьеры, личная жизнь у Миноуг была не такой успешной. Несмотря на множество ярких романов, ни один из них так и не закончился браком. Хотя в 2017 году Кайли даже была помолвлена с британским актёром Джошуа Сассом. Их знакомство состоялось на съёмках сериала, где Джошуа играл главную роль, а певица была приглашённой звездой. К сожалению, этот союз распался из-за измены Джошуа.
А вот Пол, по словам певицы «тот самый человек». Кстати, он - единственный из всех бойфрендов Кайли, который понравился всем её родственникам, даже столетней бабушке.
Поклонники очень рады, что Кайли наконец-то выходит замуж, и уже стали поздравлять пару. Они надеются, что брак будет долгим и счастливым. При этом многие опасаются, что свадьба будет закрытой для прессы, но не теряют надежды, что Миноуг поделится в социальных сетях хотя бы фотографиями с торжества.
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