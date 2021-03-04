Карьера «через талант» или «через постель»? Мнение Татьяны Васильевой

Истории о близких отношениях режиссёров и актрис давно стали объектом пристального внимания поклонников и журналистов. Тем более, что время от времени сами актёры делают неожиданные признания.

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Например, популярная российская актриса Татьяна Васильева рассказала, что главные роли в фильмах и театре, не всегда доставались ей благодаря таланту. По её словам, у неё был роман с режиссёром Валентином Плучеком: «Он мне очень нравился, мы великолепно проводили время».

Они скрывали свои отношения более 13 лет, а потом, как это ни странно, Плучек уволил Васильеву, потому что она не захотела разводиться с мужем. Кроме того, много времени уходило на заботу о детях, а режиссёр был уверен, что у настоящего актёра вовсе не должно быть семьи. В тот период многие творческие люди считали это нормальным.

Татьяна Васильева считает, что такая ситуация в мире искусства – не исключение, многие актрисы получают свои роли не благодаря таланту, а через близкие отношения с режиссёрами.

Правда, теперь 74-летней актрисе уже не до бурных романов. Васильева считает, что сейчас ей будет особенно трудно найти спутника жизни. По её словам, какой-нибудь «старичелло», ей совсем не ни к чему, а мужчина помоложе может прийти к ней только ради денег. Как ни странно (в свете вышесказанного), такие взаимоотношения актрису не интересуют…

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