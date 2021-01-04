Карен Аванесян «объяснился» за своё отсутствие и поделился творческими планами

Постоянные зрители шоу «Кривое зеркало» заметили, что артист Карен Аванесян ещё в докарантинные времена стал гораздо реже появляться на сцене и телевидении. В соцсетях по этому поводу началось бурное обсуждение, появились различные версии, в том числе касающиеся и здоровья артиста.

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К счастью, слухи оказались необоснованными. Об этом рассказал сам 63-летний Карен Гарегинович, который недавно решил лично объяснить своё отсутствие преданным поклонникам.

Сейчас свободное время Аванесян посвящает работе над новыми проектами. Раскрывать все подробности он не стал, но рассказал, что если всё пойдёт по плану, то через пару месяцев в эфир выйдет новая программа, где Аванесян и Елена Степаненко выступят в качестве ведущих. Естественно, в передаче не обошлось и без их собственных номеров.

Что касается слухов о проблемах со здоровьем, то Аванесян напомнил, что в 2012 году у него случился инфаркт - прямо во время съёмок программы Евгения Петросяна «50 лет на эстраде». Артиста сразу же госпитализировали в больницу имени Бакулева и назначили необходимое лечение. После этого случая артист строго соблюдает диету и поддерживает себя в хорошей физической форме. Спортом он особо не занимается, но очень любит ходить и проходит не менее 5 километров в день.

Кроме того артист постоянно работает у себя на даче, там же он вместе с женой Нонной провёл и весь карантин. Как заметил Карен Гарегинович, «за всё это время мы практически ни разу не поскандалили, разве только ссорились на 5 минут, а потом я шутил, и конфликт исчезал».

Единственное, чего опасается Аванесян, так это новой волны эпидемии, которая может опять нарушить нормальную жизнь людей и лишить артистов оставшихся возможностей заработка. Но пока работа есть, есть творческие планы, и юморист надеется, что дальше будет только лучше.

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