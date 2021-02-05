Как Владимира Высоцкого чуть Олегом не назвали

Родители Высоцкого жили в тесной, но очень дружной коммуналке. Их тёплая дружба с соседями однажды стала причиной довольно курьёзной истории.
Владимир Высоцкий мог бы и не появиться на свет, если бы не знакомство его отца Семёна Высоцкого с одним парнем из политехникума, где они оба и учились. У того парня была сестра Нина, которая на момент встречи с Высоцким-старшим трудилась переводчицей.
Поначалу между ними не было ничего серьёзного – Семёну красавица понравилась, а сама она стала для нового знакомого «московским гидом». Но время шло, их связали крепкие чувства, которые и привели пару к законному браку в 1937 году.
Молодожёны отправились в Новосибирск, но вскоре Нина забеременела, так что решила вернуться в столицу. Помните строку из песни Высоцкого? «Все жили вровень, скромно так: система коридорная, На тридцать восемь комнаток всего одна уборная», – его «Баллада о детстве» появилась именно как воспоминание о коммуналке на улице Мещанской, куда и вернулась беременная мама будущего артиста.
Широкие коридоры с множеством комнат и общая кухня с одной плитой, которую топили дровами – такова была бытовая реальность Нины Высоцкой. Впрочем, комната у неё была довольно просторной, с очень высокими потолками, да ещё и обставлена неплохой мебелью. При этом с соседями Высоцкие дружили очень даже хорошо, только вот именно эта дружба порой приводила к конфузам.
Имя будущему ребёнку выбрали задолго до его рождения. Володя появился на свет 25 января 1938 года в восьмом роддоме, и его матери сразу же передали добродушную открытку: «Мы, соседи, поздравляем Вас с рождением нового гражданина СССР и всем миром решили назвать Вашего сына Олегом, Олег — предводитель Киевского государства!».
Все соседские дети думали, что Нина Максимовна пришла домой с маленьким Олегом, а девочка Светлана даже подарила ему небольшую подушечку. Но мать новорождённого не стала скрывать, что её сын получил совершенно другое имя – Владимир.
Эта новость жутко обидела жильцов коммуналки, но больше всего «надулась» именно Света – она забрала свой подарок и ещё долго никак не называла нового соседа. Впрочем, со временем все привыкли к такому имени, которое тоже имеет довольно сильное значение – «Владыка мира».
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Разгоны митингов: спортивный комментатор Геннадий Орлов призвал к состраданию
Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов высказал свое мнение о происходящем в российском обществе в связи с протестами в поддержку Алексея Навального. Он считает, россияне начали забывать о сострадании и сочувствии к жертвам насилия со стороны силовиков.
-
Как Владимира Высоцкого чуть Олегом не назвали
Родители Высоцкого жили в тесной, но очень дружной коммуналке. Их тёплая дружба с соседями однажды стала причиной довольно курьёзной истории.
-
На МКС полетят «затычки» против утечек воздуха
Космический грузовик «Прогресс МС-16» в середине февраля доставит на Международную космическую станцию (МКС) дополнительный запас азота, а также накладки, чтобы временно заделать места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
-
Петербург: волонтеров хотят научить — как инвалидам помогать
Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов «ГАООРДИ» запускает образовательную программу «Школа волонтеров» и приглашает принять в ней участие всех желающих.
-
Звереныши: толпа подростков избила девчушку в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку.
-
Неуютный прогноз: проблема бедности, вероятно, обострится
Проблема бедности в России может обостриться в нынешнем году после прекращения мер поддержки, которые были введены в «ковидном» 2020 году. Об этом на «круглом столе» заявила директор департамента Счетной палаты РФ Ольга Самарина.
-
Депутат из Петербурга: Власть могла бы предотвратить эти протесты
Депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Дмитриева считает, что массовые митинги можно было предотвратить. По ее мнению, народ вышел на улицы из-за накопленного объективного недовольства, а парламент должен был вычленить те проблемы, на решение которых мог повлиять.
-
Не щадит никого: COVID унес жизни 145 служителей РПЦ
Более 4 тыс. священнослужителей Русской православной церкви (РПЦ) переболели коронавирусом, умерли — 145, следует из сообщения Рабочей группы при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения COVID-19.
-
Алиса Фрейндлих идёт на поправку, но до выписки из больницы ещё далеко
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих идет на поправку. Об этом журналистам сообщили в Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Соколова.
-
Есть загородное жилье? Имейте в виду: оно нынче дорожает!
Стоимость загородной жилой недвижимости в январе 2021 года повысилась более чем на 8% в годовом сопоставлении и достигла 6,6 млн рублей в среднем по России.
-
Обычное дело: как знакомства в интернете меняют нашу жизнь к лучшему
Сегодня интернет прочно вошел в нашу жизнь – здесь можно получить массу полезной информации, купить что угодно, обучаться, смотреть фильмы и слушать музыку, развлекаться и многое другое. И, что особенно радует, интернет предоставляет людям множество разнообразных вариантов для общения – социальные сети, чаты, мессенджеры и т.п. А в последние годы все большей популярностью пользуются различные сервисы для знакомств.
-
Какими будут цены завтра? Народ продолжает тревожиться
Инфляционные ожидания населения России, «значительно возросшие» в минувшем году, «заметно снизились» в январе 2021 года, но «остались на повышенном уровне». Об этом говорится в комментарии Центробанка РФ.
-
Знаменитый дом Еропкина в Москве возьмут под особую охрану
Особняк на Остоженке, 33, строение 1 входит в список федеральных памятников культурного наследия. Его построили в 1764–1772 годах по проекту знаменитого архитектора Матвея Казакова. Петру Дмитриевичу Еропкину, чье имя носит памятник, здание пожаловала Екатерина II.
-
Россия и США: президенты поговорили. Что дальше?
На прошлой неделе состоялся первый телефонный разговор Владимира Путина и Джозефа Байдена. Первое, что сразу стали мусолить: кто из них кому позвонил. Но это абсолютно неважно. Взрослые люди не затрудняются позвонить, если им нужно что-то обсудить. Путин поздравил Байдена с избранием на пост – это чисто дипломатический политес, и заодно они обсудили свои вопросы – главным образом продление договора по СНВ-3. Второе обстоятельство, которое обсуждается: разговор был на самом деле жестким и показал, что шансов на восстановление отношений нет.
-
Некоторые «короной» не заражаются. Стало известно — почему
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский перечислил три вероятных причины, из-за которых часть россиян не болеет коронавирусом.
-
Сергей Лавров упрекнул Запад в «однобокости» и «истеричности»
События, связанные с Алексеем Навальным, как и вообще почти все происходящее в России, освещаются на Западе очень своеобразно. «Истерика зашкаливает», — так прокомментировал ситуацию МИД РФ Сергей Лавров.
-
Анджелина Джоли и Брэд Питт ради детей готовы идти на уступки
Поклонники бывшей звёздной пары Анджелины Джоли и Брэда Питта, несмотря ни на что, продолжают следить за их жизнью. Многие заметили, что Джоли в последнее время стала не так категорично относиться к Питту.
-
Россия восстанавливает железнодорожное сообщение с Белоруссией
РФ возобновляет пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией с 8 февраля. Об этом сообщили в правительстве России.
-
Психиатры заперли шамана Габышева за «громкие заявления» и «бред реформаторства»
Адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева рассказала о претензиях врачей-психиатров, которыми они обосновали на суде необходимость его принудительного лечения.
-
Чемпионат мира по хоккею 2021 года проведут только в Латвии
Международная федерация хоккея на льду (IIHF) объявила столицу Латвии Ригу единственным городом, который примет чемпионат мира по хоккею 2021 года.