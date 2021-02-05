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Как Владимира Высоцкого чуть Олегом не назвали
Егор СТУКОВ   
05 Февраля 2021 г.
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Родители Высоцкого жили в тесной, но очень дружной коммуналке. Их тёплая дружба с соседями однажды стала причиной довольно курьёзной истории.

Как Владимира Высоцкого чуть Олегом не назвали


Владимир Высоцкий мог бы и не появиться на свет, если бы не знакомство его отца Семёна Высоцкого с одним парнем из политехникума, где они оба и учились. У того парня была сестра Нина, которая на момент встречи с Высоцким-старшим трудилась переводчицей.

Поначалу между ними не было ничего серьёзного – Семёну красавица понравилась, а сама она стала для нового знакомого «московским гидом». Но время шло, их связали крепкие чувства, которые и привели пару к законному браку в 1937 году.

Молодожёны отправились в Новосибирск, но вскоре Нина забеременела, так что решила вернуться в столицу. Помните строку из песни Высоцкого? «Все жили вровень, скромно так: система коридорная, На тридцать восемь комнаток всего одна уборная», – его «Баллада о детстве» появилась именно как воспоминание о коммуналке на улице Мещанской, куда и вернулась беременная мама будущего артиста.

Широкие коридоры с множеством комнат и общая кухня с одной плитой, которую топили дровами – такова была бытовая реальность Нины Высоцкой. Впрочем, комната у неё была довольно просторной, с очень высокими потолками, да ещё и обставлена неплохой мебелью. При этом с соседями Высоцкие дружили очень даже хорошо, только вот именно эта дружба порой приводила к конфузам.

Имя будущему ребёнку выбрали задолго до его рождения. Володя появился на свет 25 января 1938 года в восьмом роддоме, и его матери сразу же передали добродушную открытку: «Мы, соседи, поздравляем Вас с рождением нового гражданина СССР и всем миром решили назвать Вашего сына Олегом, Олег — предводитель Киевского государства!».

Все соседские дети думали, что Нина Максимовна пришла домой с маленьким Олегом, а девочка Светлана даже подарила ему небольшую подушечку. Но мать новорождённого не стала скрывать, что её сын получил совершенно другое имя – Владимир.

Эта новость жутко обидела жильцов коммуналки, но больше всего «надулась» именно Света – она забрала свой подарок и ещё долго никак не называла нового соседа. Впрочем, со временем все привыкли к такому имени, которое тоже имеет довольно сильное значение – «Владыка мира».

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

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