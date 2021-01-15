Как Аллу Пугачёву не пустили домой, перепутав с очередной фанаткой

Казалось бы, о звёздах первой величины известно всё, ведь их профессиональная и личная жизнь всё время рассматривается «под микроскопом». Но некоторые артисты не перестают удивлять подробностями из своей биографии.

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Например, Алла Пугачёва - просто кладезь курьёзных случаев. Об одном из них рассказал Дмитрий Соловьёв, который был основателем международного фан-клуба певицы. Артистка тогда жила на 1-й Тверской-Ямской в одном из элитных домов, а среди её соседей были известные актёры и спортсмены. Тогда не было современных систем видеонаблюдения и сигнализаций, но в каждом подъезде дежурила бдительная консьержка.

Самые большие хлопоты этим сотрудницам доставляли фанаты звёзд. Они могли целыми днями дежурить у подъезда, чтобы хоть на мгновение увидеть своего кумира. А вот в подъезд, как правило, доступа не имели – за этим как раз и следили консьержи вместе с охраной.

Однажды Алла Борисовна приехала домой посреди ночи, вышла из машины очень легко одетая. По домофону она сказала: «Это Пугачёва, впустите!», на что консьержка ответила: «Какая Пугачёва, девушка, у Пугачёвой есть свой ключ!» - и отключилась. Примадонне пришлось долго доказывать, что это действительно она, а ключ просто забыла дома.

Дежурная потом оправдывалась, что до этого приходили несколько девушек, которые спрашивали, когда певица будет дома. Вот она и приняла Аллу Борисовну за очередную фанатку.

Со временем певица выкупила квартиру этажом ниже и сделала там большие апартаменты. А после переезда Аллы в «родовой» замок жильё досталась Кристине Орбакайте, которая в нём живёт и сейчас.

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