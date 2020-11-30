Как Александр Ширвиндт женился «из-за коровы»

Александр Ширвиндт на редкость счастливый мужчина. Целых 63 года он живёт бок о бок с Натальей Белоусовой и, похоже, этому долговечному браку и сейчас ничего не угрожает.
С будущей супругой Александр познакомился в 17 лет в подмосковном посёлке с интересным названием НИЛ – «Наука, Искусство, Литература».
Ещё любопытнее то, что Наташа была внучкой некогда главного архитектора столицы, который и основал посёлок. Девочка решила не забывать прошлое великого деда и пошла по его стопам.
Молодые люди в посёлке умели себя развлечь: кто-то купался в речке, другие катались на велосипедах. А еще были ночные танцы у костра, где и познакомились наши герои.
По словам Ширвиндта, он женился на Белоусовой из-за коровы, которая жила в хозяйстве у родственников девушки.
– Участок — гектар, домик прислуги, ну и как следствие — коровник с коровой и прочей дичью. А кстати, корова — дичь или нет? Неважно. Важно, что коровник-сарай прожил огромную жизнь. После коровы там иногда жил кто-то из родственников, иногда хранили всякое барахло, а наверху был сеновал — со всеми вытекающими отсюда последствиями..., – делился сокровенными деталями из жизни своего отца сын Александра.
Больше всего Ширвиндт любил парное молоко. Ради этого «божественного нектара» он и ходил к знакомым дачникам, где понемногу и сблизился с молодой Натальей. Дружба переросла в романтические отношения, а там и до свадьбы было недалеко. Эта дача превратилась в любовное гнёздышко пары и умудрилась сохранить этот статус на протяжении многих десятков лет.
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