Изменил или нет? Дженнифер Лопес так и не объяснила, почему решила отменить свадьбу

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О предстоящей свадьбе популярной певицы и актрисы Дженнифер Лопес с американским бейсболистом Алексом Родригесом слышали, наверное, все. Пара встречалась более четырёх лет, а летом 2019 года Родригес сделал возлюбленной предложение во время отдыха на Багамских островах.
Кстати, они много путешествовали и подружили своих детей от предыдущих браков. Последний год пара прожила в Майами, где у них есть роскошный особняк. Церемонию бракосочетания запланировали на осень, но потом из-за сильной загруженности было принято решение о переносе свадьбы на 2020 год.
Однако прошлый год многим спутал все планы, так как пандемия внесла коррективы в жизнь каждого. Кроме того, свадьба Дженнифер Лопес должна была состояться в Италии, поэтому торжество снова перенесли.
Поклонники с нетерпением ждали праздника, но на прошлой неделе стало известно о разрыве помолвки. Причиной стал роман Родригеса с моделью Мэдисон Лекрой. Слухи об отношениях на стороне стали появляться ещё в самом начале года, но Лопес и Родригес не комментировали ситуацию. Тогда Лекрой заявляла, что не встречалась с Алексом, и что у них была совершенно безобидная переписка в социальных сетях. Также Мэдисон призналась, что с большим уважением относится к Дженнифер Лопес.
Сама певица ничего толком не объясняет. Сейчас она проживает в Доминиканской республике, где снимается в очередном фильме. Всё, что удалось узнать – что Лопес и Родригес окончательно не расстались, но «работают над отношениями».
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