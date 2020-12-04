Ирина Хакамада помогла мужу пережить гибель бывшей жены

Известный политик и общественный деятель Ирина Хакамада на днях стала героиней программы «Судьба человека», где рассказала о своей карьере и семейной жизни.

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Ирина была замужем четыре раза, но особенно тяжелые времена выпали на второй брак - с бизнесменом Сергеем Злобиным. По словам Хакамады, за 12 лет совместной жизни ей пришлось многому научиться. Главным испытанием стал суицид бывшей жены Сергея, которая до этого проходила несколько курсов лечения в психоневрологической клинике.

Ирина Муцуовна всегда была ответственным человеком, поэтому она взяла опеку над дочерью Злобина, а потом и вовсе усыновила её. Также она воспитывала сына Даниила от первого брака. Это был период, когда катастрофически не хватало денег, поэтому приходилось прилагать много усилий, чтобы обеспечить ребёнку полноценный уход.

Супруги прожили вместе более десяти лет, и расстались не то чтобы легко, но без скандалов. Ирина знала о его изменах и о том, что у мужа есть ребёнок на стороне. Это и привело к разводу, после которого Хакамада еще раз вышла замуж и родила дочь Машу.

Всегда сохранять оптимизм и равновесие Ирине помогают её правила, которыми она с удовольствием делится на своих тренингах. Например, она советует «ставить перед собой высокие цели и идти к ним» и твердо убеждена, что «деньги в достижении успеха - на втором месте».

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