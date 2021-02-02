Ирина Алфёрова рассказала неизвестные подробности о своих отношениях с Александром Абдуловым

Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.

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По её словам, все 17 лет, которые они прожили вместе, «были и интересными, и сложными одновременно». Их знакомство состоялось в «Ленкоме», куда актрису пригласил работать Марк Захаров.

Первое впечатление Алфёровой было не самым лучшим. Александр показался ей каким-то нескладным и даже некрасивым. Она не могла представить себе, что они скоро поженятся, а потом станут самой узнаваемой актёрской парой в Советском Союзе.

А вот в быту и повседневной жизни всё было не так радужно. Например, когда Ирине и Александру приходилось играть на одной сцене, то Абдулов всё время был чем-то недоволен и считал, что всё можно сделать гораздо лучше.

Потом стали появляться слухи об изменах Абдулова. Актриса сначала не хотела в это верить, но факты подтвердились. Алфёрова больше не могла терпеть постоянные вечеринки и загулы мужа, поэтому стала инициатором развода. Сейчас она не любит об этом вспоминать, тем более, что Александра нет в живых уже 13 лет.

По рассказам друзей пары, боа супруга тяжело переживали развод, но помириться так и не смогли. «Саша виноват в нашем расставании, он ушёл, закрыл дверь и всё. Он умер, и мы даже не поговорили», - рассказала Алфёрова.

Только третий брак с Сергеем Мартыновым стал для актрисы счастливым. Они вместе уже 30 лет, но до сих пор открывают друг в друге что-то новое.

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