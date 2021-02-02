Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.
По её словам, все 17 лет, которые они прожили вместе, «были и интересными, и сложными одновременно». Их знакомство состоялось в «Ленкоме», куда актрису пригласил работать Марк Захаров.
Первое впечатление Алфёровой было не самым лучшим. Александр показался ей каким-то нескладным и даже некрасивым. Она не могла представить себе, что они скоро поженятся, а потом станут самой узнаваемой актёрской парой в Советском Союзе.
А вот в быту и повседневной жизни всё было не так радужно. Например, когда Ирине и Александру приходилось играть на одной сцене, то Абдулов всё время был чем-то недоволен и считал, что всё можно сделать гораздо лучше.
Потом стали появляться слухи об изменах Абдулова. Актриса сначала не хотела в это верить, но факты подтвердились. Алфёрова больше не могла терпеть постоянные вечеринки и загулы мужа, поэтому стала инициатором развода. Сейчас она не любит об этом вспоминать, тем более, что Александра нет в живых уже 13 лет.
По рассказам друзей пары, боа супруга тяжело переживали развод, но помириться так и не смогли. «Саша виноват в нашем расставании, он ушёл, закрыл дверь и всё. Он умер, и мы даже не поговорили», - рассказала Алфёрова.
Только третий брак с Сергеем Мартыновым стал для актрисы счастливым. Они вместе уже 30 лет, но до сих пор открывают друг в друге что-то новое.
Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"
...И много других публикаций на эту тему
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Ирина Алфёрова рассказала неизвестные подробности о своих отношениях с Александром Абдуловым
Популярная советская и российская актриса Ирина Алфёрова в последние годы редко появляется на публике и даёт интервью. Но недавно она рассказала о своих отношениях со вторым мужем, актёром Александром Абдуловым.
-
Цены на еду в России растут так быстро... Европейцам такого и не снилось!
Рост цен на продукты питания в России за 2020 год составил 7,9%, а в ЕС продовольствие стало дороже только на 1,1%. Об этом говорится в материалах Росстата.
-
За год ученые так и не ответили на главные вопросы о COVID
С начала пандемии коронавируса прошло уже больше года. Однако тайна COVID все еще не разгадана, пишут журналисты швейцарской газеты Le Temps Фабьен Губе, Сильвия Ложан и Паскалина Мине.
-
Жители Ленобласти устали жить по соседству с огромной мусорной свалкой
Жители Ленобласти в субботу, 30 января, перекрыли дорогу для движения мусоровозов, которые отвозят отходы на полигон «Северная Самарка».
-
Блокадник пожаловался Путину на мошенников и бездействие прокуратуры
Пожилой петербуржец отправил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловался на мошенников, снявших средства с его карты, и на прокуратуру, которая бездействует уже два года.
-
И снова о родительской жестокости: папаша силой швырял детей на пол
В Омске оперативно задержали мужчину после появления в соцсетях видеоролика со сценами его зверской жестокости к детям.
-
Александр Збруев подхватил пневмонию
Заболевший пневмонией 82-летний актер Александр Збруев прокомментировал данные СМИ о своей госпитализации.
-
В Израиле археологи нашли библейский царский пурпур
В Израиле археологи впервые обнаружили ткань, окрашенную в королевский пурпур и датируемую временами правления царей Давида и Соломона. Эта находка подтверждает истину библейских текстов.
-
Мужчина отсудил компенсацию за падение в колодец
Суд в Ярославле взыскал с владельца люка компенсацию за падение в него человека.
-
Февраль подарит аномальное тепло крымчанам и сибирякам
Жителей некоторых регионов РФ ожидает аномальная погода в феврале, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
-
ООН призывает Азербайджан и Армению к скорейшему освобождению пленных
Эксперты ООН по правам человека призывают к скорейшему освобождению пленных в ходе недавнего Нагорно-карабахского конфликта, а также возвращению тел погибших семьям для их захоронения. Об этом говорится в сообщении Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН).
-
В Мариинской больнице проведут раннюю диагностику рака всем желающим
В петербургской Мариинской больнице пройдет акция «Я просто хочу знать» в рамках Всемирного дня борьбы против рака. На бесплатную консультацию маммолога, онкогинеколога и специалиста по опухолевым заболеваниям кожи и мягких тканей 4, 5 и 8 февраля могут попасть все желающие.
-
Бывший мэр Владивостока предстанет перед судом по новому коррупционному делу
Завершено расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего главы города Владивостока Игоря Пушкарева.
-
Константин Хабенский рассказал, как ему предлагали стать ведущим шоу «Дом-2»
Недавно завершились съемки фильма «Трое» режиссёра Анны Меликян, в котором известный актёр Константин Хабенский сыграл телеведущего. Приняв участие в очередном выпуске шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале, актёр поделился с поклонниками впечатлениями о фильме.
-
Почти 2 тысячи человек пришли проститься с Василием Лановым
На Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны прославленного российского и советского артиста Василия Ланового. Со звездой фильма «Офицеры» простились в театре им. Вахтангова.
-
Февраль отличится самой длинной рабочей неделей в году
На предпоследней неделе февраля россияне будут работать шесть дней подряд. А на последней неделе — только три. Об этом напомнили в Роструде.
-
Акции в поддержку Фургала в Хабаровске не прекращаются уже полгода
Полиция задержала нескольких участников акции поддержки арестованного экс-губернатора Сергея Фургала в Хабаровске. Всех задержанных (журналистка «Штаба Навального в Хабаровске» и трое пожилых людей, один из которых вообще не принимал участие в акции, а просто шел мимо), доставили в отдел полиции.
-
Одежда из кожи рыб — можете себе такое представить?
В селе Джари Хабаровского края нанайка Валентина Бельды шьет эксклюзивную одежду из кожи рыб.
-
Бедняки: что стало с их числом за годы правления Путина?
Заявление российского президента о том, что число людей с низкими доходами в стране стремительно сокращается, плохо согласуется даже с официальными данными Росстата. Да и если оглянуться по сторонам, отбрасывая высокие материи, что-то не видно особо, что жить становится так уж неплохо. Многие – от пенсии до пенсии или от зарплаты до зарплаты едва лишь дотягивают, и при этом приобретается только самое необходимое. Раньше с тысячей рублей пошел в магазин, и можно было холодильник свой ощутимо заполнить. Теперь эта сумма вряд ли способна удовлетворить потребность на сутки, если, к примеру, иметь в виду не одного человека, а семью, состоящую из нескольких. Так верится ли заявлению руководителя государства? Конечно, может где-то и становится меньше бедных, но это, к сожалению, не касается большинства. А кому вообще можно верить при таких вот подсчетах?
-
Страны Европы вновь закрыли границы из-за коронавируса
Власти Чехии приняли решение закрыть границы для иностранцев — попасть в страну смогут граждане других государств с разрешением на учебу, работу или проживание в Чехии. Также ограничили въезд для иностранцев Германия и Франция.