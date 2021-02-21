Иосиф Пригожин восстанавливается после «тяжёлого» коронавируса

Недавно музыкальный продюсер Иосиф Пригожин перенёс коронавирус в тяжёлой форме, которым заболел во время семейного отдыха в Дубае. К слову, это был тот самый мутировавший штамм «британского ковида», об опасности которого много говорят в последнее время.

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После того, как был поставлен диагноз, врачи приняли решение, что лечение будет проходить в Арабских Эмиратах. Пригожина госпитализировали в частную клинику с поражением лёгких 20%. К сожалению, за неделю эта цифра выросла до 60%, даже несмотря на то, что продюсер получал всё необходимое лечение. Ему кололи уколы, постоянно ставили капельницы, он пил антибиотики. Пригожину в день давали по 15 литров кислорода, но выздоровление всё равно шло довольно медленно.

Когда состояние начало улучшаться, врачи потребовали, чтобы Иосиф Игоревич сам дышал и по возможности двигался, так как концентрированный кислород вызывает привыкание и может негативно влиять на дыхательные функции пациента.

Потом был нелёгкий перелёт в Москву, где продюсер сразу же лёг в больницу номер 52, но пациент очень благодарен всем врачам и друзьям, которые помогали организовывать поездку. Пригожин сильно жалеет, что вовремя не сделал прививку: «Вирус — рулетка, никогда не знаешь, где он тебя настигнет и куда ударит».

После возвращения домой он очень удивился, когда увидел в СМИ разнообразные статьи о своей болезни. Пригожин заметил, что многие уже были готовы выразить соболезнования его родным. «У некоторых людей нет ни грамма воспитания. Слава богу, 90% всё-таки адекватны», – поделился Иосиф.

Сейчас ему предстоит пройти длительный курс реабилитации, но он верит в лучшее и советует всем, кто встретился с подобной бедой, не терять оптимизма. В своих социальных сетях Иосиф Игоревич призвал всех людей соблюдать правила карантина и не подвергать ненужному риску себя и своих близких.

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