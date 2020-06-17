Иосиф Пригожин богат, но не стыдится экономить

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью рассказал, что всегда удивляется, когда звёзды шоу-бизнеса начинают рассказывать о том, как им тяжело, особенно в период самоизоляции. По его словам, он очень хорошо знает, что такое «жить от получки до получки».

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Мать будущего продюсера получала зарплату в 70 рублей, а сам Иосиф в 12 лет стал подрабатывать парикмахером, поэтому экономия на всём была привычным делом.

Настоящие заработки у Пригожина начались только в конце 80-х, когда он стал работать тур-менеджером концертных программ и организатором мероприятий. Например, мало кто знает, но именно Пригожин отвечал за первый показ моделей Валентина Юдашкина в Московском театре эстрады.

Всё это повлияло на отношение продюсера к финансам. Он считает, что даже с маленькой зарплаты всегда нужно откладывать на будущее. Сейчас, как управляющий компании Валерии, он как минимум на полгода вперёд планирует все финансовые операции и всегда открывает депозиты. Хотя, как он сам признаётся, их семья не бедная, но зря деньги они не тратят.

У Иосифа и Валерии много дорогих автомобилей престижных марок - Mercedes, Audi, Rolls-Royce, но в личном владении только одна машина. Остальные предоставлены производителями в пользование: «Мы им рекламу, а они нам машины».

Что касается недвижимости, то сейчас звездная семья проживает в многоквартирном доме, особняков, как у большинства звёзд, у них нет. Пригожин как-то хотел купить дом в Подмосковье, но пришёл в ужас от цен, поэтому было решено приобрести небольшую дачу в Швейцарии на берегу Женевского озера. Которая, кстати, обошлась гораздо дешевле, чем особняк в России.

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