Илья Авербух рассказал о взаимоотношениях своего сына и Лизы Арзамасовой

Фигурист Илья Авербух не так давно «официально признал» свои отношения с актрисой Елизаветой Арзамасовой. В прессе об этом начали писать ещё несколько месяцев назад. Однако пара упорно хранила молчание, хотя их часто видели вместе, а переписка в социальных сетях явно выходила за рамки простого общения.

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А на днях Илья рассказал, как его 16-летний сын Мартин воспринял новую подругу (а по некоторым сведениям – уже невесту) отца.

Напомним, что Авербух-младший уже несколько лет живёт со своим папой. Это случилось после того, как мама мальчика Ирина Лобачёва стала злоупотреблять алкогольными напитками. После нескольких громких скандалов бывшие супруги решили, что для ребенка будет лучше остаться с отцом.

По признанию фигуриста, Лиза и Мартин очень быстро нашли общий язык. Лиза равнодушно относится ко всем видам спорта, кроме гонок. Она любит ездить на мотоцикле и даже квадроцикле. Мартин же профессионально занимается скейтбордом. В период самоизоляции он построил рампу и катался, чтобы не потерять форму.

- Лиза очень любит кататься на коньках и была одним из инициаторов выхода Мартина на лед. Так бережно она его сподвигла, а дальше он уже сам проявил инициативу, - рассказал Илья Авербух.

Судя по всему, особых разногласий между почти взрослым сыном 46-летнего Авербуха и молодой невестой в настоящее время нет. Сейчас всё «семейство» проживает в одном доме и по мере возможности соблюдает карантин.

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