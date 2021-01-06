ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Экс-редактор «Жить здорово» рассказал о «неадекватности» Елены Малышевой
2020-12-15-02-49-52
Бывший редактор «Жить здорово» рассказал о работе с известной телеведущей Еленой Малышевой, закрытие программы которой обсуждают в последние дни в Сети.
«Настоящее» фото Валерия Леонтьева ужаснуло поклонников артиста
2020-12-24-07-58-39
Певец Валерий Леонтьев на протяжении всей своей карьеры всегда удивлял поклонников не только песнями, но и сценическими образами. Артист никогда не появлялся в одном и том же костюме дважды, а иногда из-за слишком откровенных нарядов его выступления вырезали из...
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Водителей ждут нововведения по медосвидетельствованию?
2020-12-11-05-30-15
Возможно, что медосвидетельствование водителей с 1 января следующего года будет проходить по-новому. Кстати, эту меру пытались ввести уже дважды – осенью прошлого года и весной нынешнего. Но всё переносилось из-за широкого общественного резонанса. Дойдет ли до дела...
Многодетную маму оштрафовали на 75 тысяч за поддержку Фургала
-75-
Центральный районный суд Хабаровска оштрафовал на 75 тысяч рублей многодетную мать из-за участия в акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Григорий Гладков мог стать мужем американки, но женился на русской – «из жалости»
Анастасия ШИЛОВА   
06 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

Гостем программы «Судьба человека» стал известный композитор Григорий Гладков. Именно его песни исполняли Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Наталья Ветлицкая и другие звезды.

Григорий Гладков мог стать мужем американки, но женился на русской – «из жалости»


Также он известен как ведущий «Спокойной ночи малыши» и автор песен для передач «Будильник» и «В мире животных». Однако любители его творчества, в первую очередь, вспоминают песни из мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег», которые в те времена выделялись своей оригинальностью.

Кроме профессиональных вопросов, Григорий ответил и на личные. Например, вспомнил, что в студенческие годы чуть не женился на американке Кэти, которая приехала в Союз изучать русский язык и литературу. Отношения развивались очень быстро, и влюбленные подали заявление в ЗАГС. Потом девушке нужно было съездить домой, а обратно её отказались впускать, хотя для этого не было каких-то веских причин. Артист сильно переживал, но бросить всё и уехать в Штаты он всё же не решился. Позже он рассказывал, что за границей он был бы самым обычным эмигрантом, а вот дома ему удалось стать знаменитостью.

О своём первом браке Григорий тоже вспоминает неохотно. По его словам, женился он не по большой любви, а из жалости. Он популярный, а Марина (так звали его первую законную супругу) сирота с 13 лет. Тем не менее, вместе они прожили почти 10 лет, а потом без скандалов развелись.

А свою настоящую любовь музыкант встретил только в 40 лет. Его избранницей стала девушка Юлия, работавшая в международной компании. Она помогала ему в оформлении документов для поездок на кантри-фестиваль за границу. У них родились двое детей - дочь Александра и сын Павел.

Примечательные публикации на тему "Личная жизнь кумиров, к которым мы так привыкли"

...И много других публикаций на эту тему

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 