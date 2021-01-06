Григорий Гладков мог стать мужем американки, но женился на русской – «из жалости»

Гостем программы «Судьба человека» стал известный композитор Григорий Гладков. Именно его песни исполняли Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Наталья Ветлицкая и другие звезды.
Также он известен как ведущий «Спокойной ночи малыши» и автор песен для передач «Будильник» и «В мире животных». Однако любители его творчества, в первую очередь, вспоминают песни из мультфильмов «Пластилиновая ворона» и «Падал прошлогодний снег», которые в те времена выделялись своей оригинальностью.
Кроме профессиональных вопросов, Григорий ответил и на личные. Например, вспомнил, что в студенческие годы чуть не женился на американке Кэти, которая приехала в Союз изучать русский язык и литературу. Отношения развивались очень быстро, и влюбленные подали заявление в ЗАГС. Потом девушке нужно было съездить домой, а обратно её отказались впускать, хотя для этого не было каких-то веских причин. Артист сильно переживал, но бросить всё и уехать в Штаты он всё же не решился. Позже он рассказывал, что за границей он был бы самым обычным эмигрантом, а вот дома ему удалось стать знаменитостью.
О своём первом браке Григорий тоже вспоминает неохотно. По его словам, женился он не по большой любви, а из жалости. Он популярный, а Марина (так звали его первую законную супругу) сирота с 13 лет. Тем не менее, вместе они прожили почти 10 лет, а потом без скандалов развелись.
А свою настоящую любовь музыкант встретил только в 40 лет. Его избранницей стала девушка Юлия, работавшая в международной компании. Она помогала ему в оформлении документов для поездок на кантри-фестиваль за границу. У них родились двое детей - дочь Александра и сын Павел.
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